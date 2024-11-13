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美國前總統川普（Donald Trump）今年大選勝選後，短影音平台TikTok的命運可能跟著他的重返執政而起死回生。根據《華盛頓郵報》與《紐約時報》等媒體近日報導指出，川普上任後可能試圖延後或甚至撤銷現任總統拜登對TikTok的禁令，藉此履行他在競選時對選民的承諾。美國政府今年4月通過《保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法案》（Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act），要求TikTok（抖音海外版）母公司、中國企業「字節跳動」（ByteDance）必須在2025年1月19日，即川普上任前一天自TikTok撤資，並將其美國業務出售給非中國的買家，否則將限制TikTok繼續在美國營運，包含限制應用程式商店提供下載TikTok。事實上，川普第一任期時也曾對TikTok採取嚴厲措施，簽署行政命令限制該應用程式的使用，甚至推動其出售計畫，但在拜登政府簽署禁令後，川普在他的競選活動中出現立場大轉變，不僅開設帳號公開表態「拯救TikTok」，還說「封殺TikTok不是一個好主意」。消息人士透露，字節跳動早在數月前就認為川普勝選與否，對於該公司能否保留TikTok的控制權相當重要，字節跳動可能透過法律途徑延長出售期限，試圖將問題推遲到川普的第2任期再行解決。美國前國安顧問羅森施泰因（Alan Rozenshtein）也分析表示，若川普上任後想要完全撤銷這項禁令，可能會從司法部與國會角度出發，呼籲兩院廢除相關法案或指示司法部不執行這項規定。