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▲來自22個國家2500位選手參加，透過跑步飽覽墾丁的絕美風光，體驗國境之南的獨特魅力。（圖／屏東縣府提供）

2024日本航空墾丁國際馬拉松將於11月17日開跑，地點位於美麗的墾丁大灣遊憩區。墾丁擁有和煦陽光和壯麗山海美景，更有「東方夏威夷」美譽，此賽事已成為全球跑者心目中「最佳冬季跑旅首選」。今年賽事吸引來自22個國家、近2500位選手參加，透過跑步飽覽墾丁的絕美風光，體驗國境之南的獨特魅力。屏東縣府交旅處指出，今年的賽事分為全馬42公里、半馬21公里、適合初階跑者的挑戰組12公里，以及適合親子同樂的體驗組4公里。各組別路線沿著台26線前進，選手將奔馳於恆春半島，享受山海交融的風光，感受墾丁獨特的「跑步度假」氛圍。值得一提的是，由國立台灣師大特教系姜義村教授帶領的「愛運動。動無礙」團隊也將參賽，九位身心障礙選手將與大家一同挑戰賽道，展現運動無障礙的精神。交旅處表示，本次賽事的補給站將提供多樣特色補給品，包括南州香甜的香蕉、屏東特產洋蔥米乖乖、洋蔥蛋捲、黑糖仙草等。連續四年贊助的可果美公司也再度提供蕃茄檸檬汁和野菜一日飲品，為選手補充體力，讓大家在奔跑中盡享美味。現場設有打卡換小獎品活動，邀請民眾到場為選手加油，更多賽事資訊及活動詳情，請關注「屏東GO好玩」與「屏東GO交通」的臉書、IG及Threads帳號，並下載「屏東GO好玩」與「屏東ㄟ公車」APP掌握即時訊息。