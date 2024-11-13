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▲今(2024)年適逢宜蘭線鐵道通車百週年，台鐵公司在113年11月30日，開行懷舊的CT273蒸氣火車，從福隆火車站啟航。（圖／台鐵）

今（2024）年適逢宜蘭線鐵道通車百週年，台鐵公司今（13）日表示，15日0時將在台鐵官網開放訂票，並於11月30日開行懷舊的CT273蒸氣火車，從美麗的福隆火車站啟航，展開一段難忘的旅程，最終抵達風情萬種的蘇澳火車站，重溫宜蘭線鐵道的悠久歷史與文化。台鐵指出，此次旅程將於上午8:50啟程，沿途的美景如畫，蒸氣機車女王將帶您穿越壯麗的山川與海岸，讓您在欣賞自然風光的同時，也感受到鐵道帶來的溫暖情懷。票券數量有限，票價1924元(含紀念套票及紀念品)，將於113年11月15日0時於臺鐵官網開放訂票。為了讓這次慶祝活動更加豐富多彩，我們將在冬山火車站舉辦一系列精彩的表演活動與市集，讓現場洋溢著喜悅的氛圍。您可以欣賞到當地藝人的精彩表演，包括民俗舞蹈、音樂演出等，還能品嚐到多樣的在地美食，從傳統小吃到創意料理，讓您的味蕾也能享受這場盛宴。此外，市集上將展示許多手作藝品，讓您能夠選購到獨一無二的紀念品，為您的旅程增添溫馨的回憶。這不僅是一趟旅程，更是一個與家人和朋友共度美好時光的機會。我們誠摯希望每一位參與者都能藉由這次活動感受到社區的熱情與團結，讓鐵道文化在心中延續，成為大家共同的珍貴回憶。