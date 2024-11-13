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美國前總統川普贏得美國總統大選，近日接連公布內閣人士佈局，12日宣布由南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）擔任國土安全部部長，值得注意的是，諾姆曾自認親手槍殺14個月大的寵物犬，還自爆讓2歲孫女擁有槍枝。綜合外媒報導，川普在任命的聲明中讚許諾姆對邊境安全的立場強硬，並提到她是第一位出動國民兵幫助德州邊境危機的州長。擁川派的諾姆在選戰中一度被美媒視為潛在副手人選，將成為川普驅逐數百萬非法移民的核心人物，將掌管20萬名員工和數百億美元預算。然而，諾姆過往屢屢出現爭議言論，曾在全國步槍協會（National Rifle Association）的活動中自曝她的2歲孫女已經擁有獵槍和步槍；更曾在回憶錄中提到親手射殺寵物犬「蟋蟀」（Cricket），只因牠難以教化，甚至嗆拜登（Joe Biden）的愛犬「司令」（Commander）應被「賜死」。