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▲南州迎王祭典14至16日展開遶境，17日則進行拜王、宴王、王船遶境及王船法會，18日舉行送王儀式並燒王船。（圖／屏東縣府提供）

三年一科的甲辰正科南州迎王平安祭典今（13）日正式登場，廟方依循傳統古禮，在林邊鄉崎峰村海灘進行象徵迎接王駕的「請水」儀式。由大總理率領執事人員虔誠上香跪拜，場面盛況空前。甲辰正科代天巡狩的「秦」府大千歲於上午11時29分抵臨，眾多信眾懷抱虔誠之心迎接，期盼大千歲賜福平安。屏東縣長周春米也誠摯邀請全國民眾於11月前來南州鄉參與迎王平安祭典。周春米表示，屏東三大迎王祭典包括「小琉球迎王祭典」、「東港迎王平安祭典」已相繼圓滿落幕，壓軸的「甲辰正科南州迎王平安祭典」於今日登場。為弘揚南州迎王文化，今年祭典不僅打造王船主題彩繪稻田營造文化氛圍，更在7月舉辦為期6天的全台王船巡迴祈福活動，吸引全台各地民眾一睹屏東獨特的王船風采，深入體驗迎王文化的豐富內涵。今日的請水儀式後，南州迎王祭典將於14日至16日展開遶境，17日則進行拜王、宴王、王船遶境及王船法會，18日舉行送王儀式並燒王船。南州溪州代天府主委黃瑞吉指出，今年恰逢南州迎王舉辦滿六十周年，具有特殊意義。廟方記載，秦府大千歲曾於1982年壬戌正科駕臨，睽違42年後再度蒞臨，意義非凡。溪州代天府表示，王船駐駕全台各地除瘟祛煞，是南州迎王平安祭典的特色儀式之一。祭典期間，代天巡狩大千歲的先鋒轎將率領兵將巡夜，捉拿妖邪鬼魂押送中軍府審判。邪惡者當場嚴懲，良善遊魂則得到渡化。王船遶境結束後，廟方在代天府廣場設置「平安橋」及三十六支青刀，讓民眾無論年齡或性別均可上橋祈求改運平安。