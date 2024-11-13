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▲《飢餓遊戲》（左起）蔡黃汝、陳隨意、孫協志、阿龐與粉絲合照。（圖／中視提供）

▲陳隨意錄影到中暑，忍不住喊：「不錄了！」（圖／中視提供）

節目《飢餓遊戲》播出8週年特輯收視亮眼，25到49歲分眾收視1.95，居當日所有頻道節目收視第一，本集主持群繼續環島，因為還要到離島澎湖會粉絲，所以主持群兵分兩路，王仁甫、峮峮、許孟哲與來賓五熊一同前往澎湖，而孫協志、蔡黃汝則和來賓陳隨意、阿龐赴高雄、台南、雲林等縣市，陳隨意在進行遊戲時，跑到體力不支、唇色發白，還因中暑錄到想吐，痛苦模樣全都錄，甚至虛弱喊：「我不要錄了。」歡慶8週年，製作單位邀來節目常客阿龐和陳隨意擔任關主，任務是要與主持人及粉絲們進行「老鷹抓小雞」。因為關主只有兩人，遊戲很耗體力，製作單位便祭出只要守住關卡就領雙倍通告費，陳隨意因此身體撐不住，甚至虛弱地說：「我先把通告費轉退給你們，我不要錄了。」最後經過在車上休息及用餐，陳隨意才滿血復活，繼續完成錄影。到澎湖的另一組人馬也遇上考驗，製作單位臨時起意，把三位主持人和五熊分成兩組，並要求他們蒙眼上計程車，最後則「丟包」在海邊，接著要兩組人限時內找到「彭于晏」。因為身上完全沒有錢，只能求助民眾幫忙，王仁甫和五熊幸運地遇到熱情民眾讓兩人搭便車，不料因臨時有事中途讓兩人下車，王仁甫和五熊站在偏僻的馬路邊，無計可施只好跳起「三振舞」攔車。