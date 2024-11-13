我是廣告 請繼續往下閱讀

前美國總統川普（Donald Trump）在大選中獲勝，明年1月將重返白宮，許多民主黨支持者紛紛搜尋移民方法，加拿大邊境更出現許多民眾。有郵輪公司趁機發「川普財」，推出一套環遊世界4年方案，遊客可待在郵輪上四年，作為遠離川普在任的美國選項之一。根據《商業內幕》報導，維拉維Villa Vie Residences郵輪公司宣布推出「Skip Forward」套裝行程，民眾能搭乘Villa Vie Odyssey號郵輪，讓不滿川普的民眾能在船上待滿四年。根據公司所公布的票價，四年包套單人房起價25萬5999美元（約新台幣842萬元），雙人房31萬9998美元（約新台幣1036萬元）。這套行程也相當體恤選民，若想在2026年期中選舉下船，還有2年「Midterm Selection」方案能選擇，價格幾乎砍半。民眾待4年是否會感到無聊，郵輪公司也提到，郵輪上的設施眾多，就連健身房也具備，還附有水療按摩等服務。郵輪原訂9月啟航，目前在愛爾蘭停靠，預計停留四個月，未來將造訪147個國家和425個地點。