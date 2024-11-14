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民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭延長羈押至明年1月，將超過黨主席請假期限11月29日，代理黨主席及年底黨代表改選，也讓各派系山頭磨刀霍霍。知情人士透露，柯文哲近期由於「心情很阿雜」，又認為「沒有我，民眾黨也可以運作」，所以不願延長請假黨主席。為鞏固柯文哲「精神領袖」地位，部分派系已在運作中央委員，要想辦法代為通過延長請假案。柯文哲遭收押禁見，民眾黨群龍無首。即便官方說法強調，黨中央應變小組的集體決策使黨務一切運作如常。但實際上，立法院黨團方面，黃珊珊在《憲訴法》大動作表達不同意見，已偏離「藍白合」路線，明顯想走自己的路；而年底黨代表改選在即，地方更是山頭林立，各有所圖。知情人士透露，柯文哲近期「心情很阿雜」，而且認為「沒有我，民眾黨也可以運作。」因此不願簽署延長請假文件。此外，部分高層也擔心，在看守所簽署黨務相關文件，會被外界大做文章。因此力挺柯文哲的「鋼鐵小草派」體諒柯的苦處，已著手運作中央委員，要想辦法通過延長請假案，至少鞏固柯文哲「精神領袖」的地位。而民眾黨年底就要舉行黨代表改選，攸關2026地方選舉佈局，但柯文哲卻得延押到明年1月，屆時勢必無法出席參與。地方人士指出，若柯文哲拒絕延長請假，又不能在黨代表改選前，明確向黨內表態自己的去留意向，民眾黨內的茶壺風暴，恐難避免。因此，地方早就傳出要做好選代理黨主席的聲浪。至於代理黨魁人選，即使黃國昌網路人氣旺，但除非「蔥粉」都是真的入黨、能夠實質參與黨內選舉的黨員，否則他並不看好黃國昌在民眾黨的根基跟底氣。