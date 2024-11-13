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美國總統當選人川普（Donald Trump）當地時間12日宣布，任命特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）與企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同執掌新設的政府效率部（Department of government efficiency, DOGE），在川普2.0時代的新政府團隊人事安排中，馬斯克無疑是最受矚目的新人之一。對此，《BBC》報導指出，20年前恐怕連馬斯克本人都沒想到會有從政的一天，但是馬斯克如今成為川普政府的人氣明星，不過馬斯克與川普的合作也存在隱憂。將執掌政府效率部的消息曝光後，馬斯克表示，「這會在系統中引起強烈震撼，特別是對那些涉及政府浪費的人，而這樣的人可不少呢」，而與政府效率部的簡稱同名的加密貨幣狗狗幣（DOGE）也立即應聲大漲20％。《BBC》報導分析馬斯克從政前景，指出從科技顛覆者的形象到如今擔任政府核心新職位的人選，馬斯克由商入政的角色轉換不僅讓外界驚奇，馬斯克本人恐怕也都意料不到。馬斯克目前成為川普政府的寶貴資產，他帶來了在美國建立成功企業的豐富經驗和個人龐大的粉絲群。然而，馬斯克從政也存在隱憂。首先，馬斯克以勇於做出「殘酷」商業決策聞名，入主X後幾週之內，就解雇了超過一半的員工。馬斯克同時也以勇於提出大膽乃至於有爭議的想法聞名，拉馬斯瓦米曾建議解散教育部和聯邦調查局（FBI），馬斯克很可能歡迎這些大膽提議。馬斯克如今仍具有多間企業負責人的身份，他在政府內部佔據權威地位後，會否產生利益衝突也引發質疑。另外，馬斯克和川普的個性頗有相似之處，兩人都反覆無常、好爭論，都喜歡成為話題中心。這樣的兩個人能夠維持良好關係多久，如果從政後導致兩人之間發生摩擦，馬斯克很快與華盛頓分道揚鑣也不讓人意外。