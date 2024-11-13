林昱珉「台韓大戰」投4.2局失2分退場！世界棒球12強賽，台北大巨蛋首戰上演「台韓大戰」，中華隊派出旅美好手林昱珉應戰。林昱珉完成4.2局投球任務後退場，總共被敲2支安打、失2分，不過靠著陳晨威的滿貫砲以及陳傑憲的兩分砲，下場時中華隊仍保有6：2領先，並且由富邦悍將牛棚投手張奕接力登板，成功完成拆彈任務。
主投前3局無失分 第4局遭遇亂流
比賽首局，林昱珉面對韓國打線投出三上三下，在2局上，雖然發生傳球失誤，讓尹東熙上到一壘，不過朴東原敲出一游間滾地球，形成463雙殺打，隨後再讓文保京敲出捕手前彈跳球，在一壘前遭到封殺，完成另類三上三下。
林昱珉雖然在3局上飆出3連K，不過4局遭遇亂流，在一人出局、二壘有人局面，被金倒永敲出左外野深遠安打，送回壘上跑者，幫助韓國隊破蛋。
隨後，朴東原接力敲出中間方向穿越安打，送回第2分。比賽5局上，林昱珉對金周元投出觸身死球，此時中華隊選擇換投，讓林昱珉退場休息，由張奕登板拆彈。林昱珉本場主投4.2局，被敲2支安打、失2分，僅用了74球，有機會在預賽最後一戰對上古巴再度先發。
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比賽首局，林昱珉面對韓國打線投出三上三下，在2局上，雖然發生傳球失誤，讓尹東熙上到一壘，不過朴東原敲出一游間滾地球，形成463雙殺打，隨後再讓文保京敲出捕手前彈跳球，在一壘前遭到封殺，完成另類三上三下。
林昱珉雖然在3局上飆出3連K，不過4局遭遇亂流，在一人出局、二壘有人局面，被金倒永敲出左外野深遠安打，送回壘上跑者，幫助韓國隊破蛋。
隨後，朴東原接力敲出中間方向穿越安打，送回第2分。比賽5局上，林昱珉對金周元投出觸身死球，此時中華隊選擇換投，讓林昱珉退場休息，由張奕登板拆彈。林昱珉本場主投4.2局，被敲2支安打、失2分，僅用了74球，有機會在預賽最後一戰對上古巴再度先發。