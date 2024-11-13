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▲林昱珉擔綱12強棒球賽中華隊首戰先發，第一局讓韓國隊三上三下。（圖／記者葉政勳攝）

林昱珉「台韓大戰」投4.2局失2分退場！世界棒球12強賽，台北大巨蛋首戰上演「台韓大戰」，中華隊派出旅美好手林昱珉應戰。比賽首局，林昱珉面對韓國打線投出三上三下，在2局上，雖然發生傳球失誤，讓尹東熙上到一壘，不過朴東原敲出一游間滾地球，形成463雙殺打，隨後再讓文保京敲出捕手前彈跳球，在一壘前遭到封殺，完成另類三上三下。林昱珉雖然在3局上飆出3連K，不過4局遭遇亂流，在一人出局、二壘有人局面，被金倒永敲出左外野深遠安打，送回壘上跑者，幫助韓國隊破蛋。隨後，朴東原接力敲出中間方向穿越安打，送回第2分。