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▲新北市永和區地狹人稠，但因地理位置佳，仍是許多人喜愛選擇的購屋區域。（圖／NOWnews資料照片）

近期PTT網友熱議麥當勞開幕是否會帶動房價上漲，有網友認為「代表麥當勞看好當地的成長」。對此，信義房屋專家指出，麥當勞等大型連鎖企業選址時，會綜合評估人口密度、交通便利性、消費能力等多項因素，麥當勞的進駐往往反映當地已具備相當程度的發展實力，或者長期有發展潛力。信義房屋專案經理曾敬德指出，麥當勞等大型連鎖企業選址時會綜合考量許多因素，包括人口密度與消費潛力，特別偏好年輕人、中產階級聚集的區域，特別是有小朋友的家庭；交通便利性與可見度，傾向選擇捷運站、公車站等交通樞紐周邊；避開餐飲競爭過於集中的地區；選擇商業區與購物中心周邊，確保穩定客源；以及當地社區接受度等。信義房屋永和福和店專案經理張育銘說明，永和區算是全台麥當勞密度最高的區域之一，5.7平方公里的範圍內共有六家分店。此區雖以老屋為主，但憑藉四通八達的交通優勢，包括永福橋、福和橋、中正橋、秀朗橋連接台北市區及新店，吸引不少外區民眾遷入，且靠近台北市大安區和中正區，「一座橋的距離到台北市中心，房價就翻倍貴桑桑，因此從台北市換屋到永和，也是近幾年接受度越來越高的換屋策略。」第七波信用管制後，首購族看房時代來臨，除了看麥當勞等連鎖企業是否進駐做參考外，若要入主永和區，目前而言首購友善區段包括福和商圈、自由街、福和國中、永和國中週邊。張育銘指出，福和商圈週邊老公寓單價約40-55萬元，10年內電梯大樓約80萬起跳，10-20年約70-75萬元，30-40年約60萬元，40年以上則在50-60萬元區間，因屋齡普遍較高，才會比起頂溪、永安等區段房價相對低，但仍相當受歡迎。今年4月大地震後，當地居民住宿安全意識抬頭，對都更的接受度較過往明顯提升，且福和商圈將區公所與中華電信、消防局傳將進行商辦都更，整合地下室，基地上千坪，加上擁有完善的生活機能與公車路線網絡，以後有潛力發展成下一個頂溪商圈。除了麥當勞，全聯、寶雅等連鎖企業，甚至蝦皮無人商店的選址也都具有指標性。張育銘表示，蝦皮無人商店營業時間更長，特別適合沒有管理員的老舊大樓，方便民眾收取包裹。曾敬德則指出，民眾購屋時可將連鎖企業進駐作為參考指標之一，但仍應綜合評估交通、商圈發展、生活機能等面向，選擇最適合的居住環境。