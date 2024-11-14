1111人力銀行11日舉辦「2024幸福企業」頒獎典禮，信義房屋在逾4000家企業角逐中，展現完整的人才培育制度、具競爭力的薪資福利，及重視員工工作生活平衡等優勢，成為494家獲得金獎標章認證的企業之一，至今已5度蟬聯金獎殊榮，其他獲獎企業還包括金融管顧類星展銀行、永豐銀行、凱基銀行，貿易流通類陽明海運、一般生活服務類IKEA、統一超商，餐飲服務類麥當勞、星巴克等。
信義房屋以新人友善的職場環境與薪資保障及福利制度、追隨數位化浪潮的AI數位賦能，以及多元化發展機會展現打造幸福企業的決心，再次奪得幸福企業金獎殊榮。信義房屋人資部表示，公司重視新進業務夥伴的發展，入職初期即提供6個月保障底薪5萬元讓新人成長無後顧之憂，更推出30天工作鑑賞期制度，若發現工作不合適，即提供5萬元轉職金，展現對人才負責的態度。
為讓新人成長不受限，信義房屋自2022年起推出新人能力認證制度，由每年培訓近百位業務的店長擔任主考官，定期驗收新人的服務流程與專業技能，數據觀察，最新第三季新人轉正率就比去年同期成長近三成。人資部表示，此制度2024年1月起結合新人晉升機制，完整且透明的制度，開放挑戰月月晉升，不限年齡、年資，業務夥伴最快12個月即可晉升為資深不動產仲介專家，讓同仁深刻體會到「努力就有回報」的幸福增益。
員工福利方面，信義房屋打造全方位幸福職場：提供最高12萬生育補助的孕婦友善職場，支持員工安心孕育下一代；且有完善的健康檢查制度，新進同仁享有免費健康檢查，滿40歲同仁更能每年享有此福利；並領先同業最早開始提供有薪志工假，鼓勵員工投入社會公益的企業。公司更有逾百個多元社團，員工想打羽球、籃球、瑜伽都有人陪！另外，每年最高達1.5萬元的價值的「信福幣」彈性福利可自由運用，不只可以購買機車、安全帽、手機，運用於學習、運動等課程，可謂是看得見的幸福！
信義房屋人資部協理馮昌俊表示，信義房屋有豐富的職涯發展可能性，員工能在集團內多元輪調開展職涯寬度，從業務轉任幕僚團隊，成為前線同仁強而有力的後盾，亦或赴中國、馬來西亞、日本等海外事業群累積實戰經驗，打開國際格局，就算不轉換職場也能持續累積多元競爭力。
公司自2020年起數位轉型，導入Copilot、Microsoft 365平台及ChatGPT-4.0模型的「義點通」AI助手，為員工減輕工作負擔、創造更多生活空間；業務端則推出「一站式找房找房貸」、「我家有多夯」及「AI智能配案」等創新數位工具，整合40年直營數據，提升消費者的服務體驗，也為同仁數位賦能，提升工作效率爭取更多幸福時光，實現工作生活平衡。
馮昌俊表示，無論哪種人才，信義企業集團總能為員工提供職涯支持、多元的跨域發展機會，為優秀人才提供發揮舞台，展現致力培養跨國界、跨領域「造局者」的決心。信義房屋將持續以更具競爭力的薪酬福利、致力打造多元共融職場，為員工創造有安全感又具挑戰性且有感幸福的職涯舞台。此次獲得幸福企業金獎肯定，不僅展現公司在人才培育與福利制度的用心，更反映出信義房屋「以人為本」的經營理念。
信義房屋廣納優秀人才中，詳情可上信義房屋徵才網頁（https://hr.sinyi.com.tw/）查詢。
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為讓新人成長不受限，信義房屋自2022年起推出新人能力認證制度，由每年培訓近百位業務的店長擔任主考官，定期驗收新人的服務流程與專業技能，數據觀察，最新第三季新人轉正率就比去年同期成長近三成。人資部表示，此制度2024年1月起結合新人晉升機制，完整且透明的制度，開放挑戰月月晉升，不限年齡、年資，業務夥伴最快12個月即可晉升為資深不動產仲介專家，讓同仁深刻體會到「努力就有回報」的幸福增益。
員工福利方面，信義房屋打造全方位幸福職場：提供最高12萬生育補助的孕婦友善職場，支持員工安心孕育下一代；且有完善的健康檢查制度，新進同仁享有免費健康檢查，滿40歲同仁更能每年享有此福利；並領先同業最早開始提供有薪志工假，鼓勵員工投入社會公益的企業。公司更有逾百個多元社團，員工想打羽球、籃球、瑜伽都有人陪！另外，每年最高達1.5萬元的價值的「信福幣」彈性福利可自由運用，不只可以購買機車、安全帽、手機，運用於學習、運動等課程，可謂是看得見的幸福！
信義房屋人資部協理馮昌俊表示，信義房屋有豐富的職涯發展可能性，員工能在集團內多元輪調開展職涯寬度，從業務轉任幕僚團隊，成為前線同仁強而有力的後盾，亦或赴中國、馬來西亞、日本等海外事業群累積實戰經驗，打開國際格局，就算不轉換職場也能持續累積多元競爭力。
公司自2020年起數位轉型，導入Copilot、Microsoft 365平台及ChatGPT-4.0模型的「義點通」AI助手，為員工減輕工作負擔、創造更多生活空間；業務端則推出「一站式找房找房貸」、「我家有多夯」及「AI智能配案」等創新數位工具，整合40年直營數據，提升消費者的服務體驗，也為同仁數位賦能，提升工作效率爭取更多幸福時光，實現工作生活平衡。
馮昌俊表示，無論哪種人才，信義企業集團總能為員工提供職涯支持、多元的跨域發展機會，為優秀人才提供發揮舞台，展現致力培養跨國界、跨領域「造局者」的決心。信義房屋將持續以更具競爭力的薪酬福利、致力打造多元共融職場，為員工創造有安全感又具挑戰性且有感幸福的職涯舞台。此次獲得幸福企業金獎肯定，不僅展現公司在人才培育與福利制度的用心，更反映出信義房屋「以人為本」的經營理念。
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