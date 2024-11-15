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▲信義房屋在地經營42年，企業理念是「以人為本，先義後利」。（圖／記者葉政勳攝）

桃園市113年度「桃仲獎」11日於桃園市府舉行公開表揚典禮，信義房屋共4人獲頒「113年優良地政人員暨不動產從業人員」，包括中路重劃店專案經理林誼銘、青埔高鐵店專案經理江謝廷隆、市府店專案經理陳冠甫及中壢店主任陳玉潔。「桃仲獎」為獎勵桃園市績優不動產經紀業者及經紀人員而設立，目的在於提升專業服務品質、維護消費安全及交易秩序，促進不動產交易市場健全發展。本次獲獎者皆展現高度服務熱忱，信義房屋「先義後利」、「以人爲本」的企業理念及訓練深置同仁心中，獲得肯定。清大統計所畢業的林誼銘，童年時期父親生意不順，舉家頻繁搬遷，「有記憶開始，我們就一直在搬家，沒有落地生根的踏實感。」這段經歷讓他立志一定要買間屬於自己的房子。原本可進入竹科當工程師的他，卻在與台積電面試後，發現工程師生活與理想不同，決然投入房仲業。「當時除了轉換全新跑道的挑戰，還要背負親友對放棄竹科工作的不諒解。」林誼銘說，他不只想爲自己買房，還想替很多人完成家業夢想。加入信義房屋後，他秉持初心服務客戶，最終用成績說話，逐漸讓親友放下芥蒂，實現了自己的買房夢想，更找到舞台屢創佳績。即便在汐止深耕多年，他仍勇於突破舒適圈，先後調任南港、返回汐止擔任店主管，最後更跨區至桃園服務，從零開始經營客戶，逐漸摸索出嶄新的服務模式：結合信義房屋仲介、代銷及信義日本的資源，打造全方位的服務模式，深受客戶青睞，今年一月及七月更獲全台成交量第一的成就。另一位桃仲獎得主江謝廷隆，在爸爸的水電工作耳濡目染下，為日後投入房仲業打下基礎。大學畢業後，他曾在服飾專櫃服務，熱情及注重細節的工作日常，成為他日後房仲服務的加分項；因緣際會下，經由任職地政士的叔叔引薦，開啟房仲生涯。「遇過不少對過往服務經驗感到灰心的客戶，這更堅定我提供優質服務的決心。」江謝廷隆分享，這份堅持讓他創下連續五年零客訴的紀錄。他曾幫助一位美籍醫師找房，客戶因太太離世，每年返台緬懷三、四個月，期間住宿需求成大問題。客戶曾考慮過是否置產，但他評估客戶資產配置後，建議租賃方案更合適。儘管租賃業務只佔房仲事業微不足道的一小部分，但信義房屋「先義後利」的理念，支持着江謝廷隆堅持做對的事，媒合到一位台英籍房東，因每年需返回英國三、四個月，閒置房產可供租賃，兩者完全符合彼此需求，最終成就了這樁租賃美事。簽約後客戶緊握他雙手充滿力道而激動的道謝，成為他一次次繼續發揮優質服務的動力。信義房屋屢獲各界肯定，「先義後利」、「以人為本」的企業核心理念在此次桃仲獎的殊榮中得到彰顯與肯定。未來，信義房屋將持續以專業與熱忱打造更具溫度的房產服務，實踐「有信義的地方，就有信任和幸福」的品牌承諾。