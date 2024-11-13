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美國總統當選人川普（Donald Trump）持續公布新政府內閣人事，川普2.0時代蓄勢待發準備上路。而有外媒披露，川普重返白宮後將出手重組白宮新聞發布會，增加podcast媒體、網紅YouTuber等社群串流媒體的席次，由於白宮新聞發布會簡報室只能容納49位記者，這也意味著現有媒體的席次將有人被犧牲。根據《Axios》報導，白宮西廂「詹姆斯·布雷迪新聞簡報室（James S. Brady Press Briefing Room）」是白宮新聞秘書向新聞媒體做簡報的場所，簡報室內的座次安排由白宮記者協會與白宮新聞秘書辦公室共同決定，而川普打算在重返白宮後，對白宮新聞發布會的座次安排進行調整。報導指出，川普政府將讓更多新媒體，能反映「MAGA（讓美國再次偉大）」聲音的媒體參與，一改白宮新聞發布會以主流媒體，像是有線電視新聞網、全國性報紙和通訊社等大媒體為尊的傳統。白宮新聞發布會簡報室只能容納49位記者，因此任何讓新媒體加入的安排，都代表現有媒體的席次將被犧牲。而在這調整過程中，一些早與川普鬧翻的大媒體，像是《紐約時報》、《CNN》等等，可能都會被處理。傳統媒體影響力式微也是這次美國大選的重要現象之一，川普經常點名特定媒體做「假新聞」，寧願登上podcast節目也不願被《CNN》等媒體訪問。