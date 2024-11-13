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▲李雅英被粉絲捕獲現身大巨蛋，人氣高到連球員林佳緯都要求合照。（圖／IG s.p.chen_1027）

世界棒球12強賽B組預賽今（13）日晚間在台北大巨蛋開打，中華隊第一戰就對上宿敵韓國，而今晚中華隊靠著陳晨威打出驚天滿貫砲，還有隊長陳傑憲的兩分彈，在前半場就取得6分領先，氣勢碾壓到最後一刻，雙方以6比3的好成績，由中華隊拿下首戰勝利，另外韓籍啦啦隊女神李雅英，也被粉絲直擊現身大巨蛋，還親民與粉絲合照，就連統一獅的球員林佳緯都上前要求合照。李雅英今天穿著白色緊身上衣，搭配黑色短裙現身觀眾席，還沒進到球場就先被粉絲認出，吸引不少球迷要求合照，李雅英也展現女神風範，親民與粉絲打招呼，其中統一獅的球員林佳緯，也被直擊跑去與李雅英合照，更比出愛心手勢，笑翻不少網友。統一獅球員陳聖平稍早在IG上發出動態，內容是林佳緯正在與李雅英合照，兩人還手比愛心，讓陳聖平直呼：「我以為你來看球的。」事實上，先前李雅英出席公開活動，就被問到是否會到大巨蛋觀賽，當時她給出模糊回答：「那時候的時程規劃我還不知道，要看經紀公司安排，但如果有去現場的話，大家一定會從我的動態上看到。」沒想到如今排除萬難前來，也讓粉絲十分高興。