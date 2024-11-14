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▲歡慶中華隊首勝，明（14）日限時一天，全家可寄杯美式、氣泡水買一送一。（圖／全家提供）

▲即日起至11月14日23:59萊爾富門市推出Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1。（圖／萊爾富提供）

▲世界棒球12強賽中華隊奪首勝，即日起至11月14日23:59萊爾富門市指定飲品買一送一。（圖／萊爾富提供）

▲OKchoice爆米花任選三件99元，可選青花椒風味爆米花、焦糖可可爆米花。（圖／OK提供）

世界棒球12強賽中華隊成功抗韓！今（13）台北大巨蛋「台韓大戰」中華隊以6:3擊敗韓國，拿下預賽首勝，全國球迷嗨翻天，7-11也宣布與全民一起歡慶贏球，將於行動隨時取祭出卡布奇諾買2送2、CITY TEA 經典純奶茶買2送1優惠，平均約6.7折，自11月14日00:00分起開搶，邀請球迷一起熱情為中華隊加油。《NOWnews》也精選四大超商12強賽首勝優惠包，咖啡控快趁現在先囤貨。7-11自11月14日00:00起至11月15日，APP行動隨時取推出CITY CAFE大杯卡布奇諾買2送2；CITY TEA 經典純奶茶買2送1優惠，邀請球迷一起熱情奮戰加油， 每案型每會員限購1組，現萃茶限定「現萃茶門市」可兌領。◾大杯卡布奇諾買2送2◾經典純奶茶買2送1◾特濃美式買1送1◾Famicollection氣泡水買1送1◾結帳輸碼「中華隊勝利」，全館滿200元現折20元歡慶中華隊奪得首勝！即日起至11月14日23:59萊爾富門市推出Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算優惠的商品包含冰熱美式（原價60元）、冰熱拿鐵（原價70元）、冰氣泡美式咖啡系列（檸檬／黃金柚香口味，原價80元）；還有人氣冰風味氣泡系列（冬瓜／草莓／洛神花口味，原價55元）、充滿懷舊古早味的冰冬瓜系列（牛奶／燕麥奶，原價65元）與清爽解膩的冰茶系列（柳橙百香椰果／青梅蒟蒻／荔枝蒟蒻口味，原價65元）。以及奶茶控不可錯過的冰泰式奶茶（原價55元）與冰黑糖珍珠奶茶（原價60元），共計16款商品均享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。即日起至11月17日，OKCAFE指定茶飲「茗京萃」兩款聯名飲品限時優惠，勝利價39元，包括茗京萃紫蘇飲、百草甘茶飲兩款；OKchoice爆米花任選三件99元，可選青花椒風味爆米花、焦糖可可爆米花；指定糖餅第二件6折。