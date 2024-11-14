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▲中華隊以6:3擊敗韓國隊順利收下12強第一場勝利。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

中華隊在世界12強賽首戰就打出振奮人心的一勝，以6：3擊敗韓國隊，拿下關鍵一勝。球隊開路先鋒陳晨威轟出滿貫砲，是此役決定勝負的關鍵一擊，韓國記者李正哲在現場也感受到台灣球迷被此發全壘打所帶起的熱情，直言當下「臺北巨蛋感覺好像在搖晃，我還以為發生了地震」，稱地主的球迷們震撼了整個臺北大巨蛋球場。這一場比賽陳晨威在2局下打出生涯最關鍵的一擊，該局中華隊的攻勢來的迅速，潘傑楷和李凱威連續安打，之後韓國先發投手高永表保送了江坤宇，將壘包擠滿。接著面對首棒陳晨威，變速球遭到掌握，後者一棒掃出滿貫砲，為中華隊取得4：0領先。本屆12強賽開打之前，外界普遍認為這屆中華隊實力稍弱，不看好球隊能打出好成績，陳晨威這一棒除了實質的意義之外，更讓整支球隊信心煥發，投打都拿出好理想的表現。這一棒轟出牆外後，臺北大巨蛋內瞬間陷入沸騰，球迷互相擊掌、歡呼、向彼此道賀。韓國記者李正哲鉅細靡遺地記錄道：「台灣觀眾從座位上高高跳起慶祝。這讓台北大巨蛋如同地震般搖晃起來。台灣觀眾對取得勝利充滿信心，熱情如火。」並表示現場超過3萬名台灣球迷進場為國家對加油，給了中華隊球員巨大的支持。李正哲也分析表示，韓國隊首戰就輸給中華隊，晉級超級循環賽如今出現危險訊號，「台灣隊擊敗宿敵韓國隊，為晉級超級循環賽開啟了綠燈。」