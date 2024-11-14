天兔颱風目前持續朝台灣步步逼來，中央氣象署今（14）日也在清晨5時30分發布海上颱風警報，預計在今日下半天接著發陸上颱風警報，根據目前最新狀況，天兔颱風路徑依舊沒什麼太大改變，並在週五、週六最近台灣。《NOWnews》特別整理天兔颱風最新路徑、強度、風雨影響以及停班停課機率，讓民眾一文掌握颱風動向，也提醒大家防颱作業要及早準備！
天兔颱風準備「90度鬼轉」逼近台灣！路徑、強度一次看
天兔颱風今天清晨5時中心位置在北緯16.8度、東經123.5度，即在鵝鑾鼻的南南東方約630公里之處，以每小時20轉16公里速度向西轉北北西前行，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。
根據氣象署最新路徑顯示，天兔颱風暴風圈已經接近菲律賓陸地，接著將90度鬼轉朝向台灣靠近，屆時明天台灣東南方包括屏東、花東地區、蘭嶼綠島風雨都會非常明顯。不過由於天兔颱風在進入巴士海峽之後，環境不利於發展，加上碰觸菲律賓陸地，靠近台灣時已經是大幅度減弱，抵達台灣東南方時，大概只剩下輕度颱風的等級。
天兔颱風影響台灣東南方！最新風雨時程、3地區注意強風大雨
氣象專家吳聖宇表示，天兔颱風將於週五（15日）快速靠近恆春半島和台東近海，暴風圈預計在下午就會開始接觸恆春半島，並在傍晚至午夜間達到最靠近台東沿岸的位置，預計週五下午至深夜風雨會最大，尤其是宜蘭以南、花蓮、台東、恆春半島和高屏山區一帶都要特別留意強風豪雨。
吳聖宇說，不過天兔颱風影響台灣範圍較小，時間也不會太長，影響期間看起來沒有明顯的東北季風，因此沒有共伴效應的機會，台東、恆春半島以及綠島蘭嶼要注意週五整天風強雨大的情況，降雨到了週六白天就會趨緩，花蓮仍有大雨，到了週日颱風就已經遠離，準備迎來下一波東北季風天氣。
天兔颱風暴風圈侵襲率破80%！停班停課4地最有機會
而中央氣象署也更新最新資料，「各主要城市及離島120小時暴風圈侵襲率」出爐，其中包括恆春88%、台東縣81%、綠島82%、蘭嶼87%，都比前一天機率高出10%左右，其他機率較高的區域則有屏東縣72%、高雄市69%等。
至於大家關心的颱風假，目前從最新雨量預估以及天兔颱風路徑走向，大概只有週五在台東、恆春半島、綠島蘭嶼有機會停班停課，其他縣市基本上風雨都不會達標，且也不在陸上颱風警報的範圍，不過實際是否停班停課，還是待晚間各縣市政府公告為主。
我是廣告 請繼續往下閱讀
天兔颱風今天清晨5時中心位置在北緯16.8度、東經123.5度，即在鵝鑾鼻的南南東方約630公里之處，以每小時20轉16公里速度向西轉北北西前行，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。
根據氣象署最新路徑顯示，天兔颱風暴風圈已經接近菲律賓陸地，接著將90度鬼轉朝向台灣靠近，屆時明天台灣東南方包括屏東、花東地區、蘭嶼綠島風雨都會非常明顯。不過由於天兔颱風在進入巴士海峽之後，環境不利於發展，加上碰觸菲律賓陸地，靠近台灣時已經是大幅度減弱，抵達台灣東南方時，大概只剩下輕度颱風的等級。
天兔颱風影響台灣東南方！最新風雨時程、3地區注意強風大雨
氣象專家吳聖宇表示，天兔颱風將於週五（15日）快速靠近恆春半島和台東近海，暴風圈預計在下午就會開始接觸恆春半島，並在傍晚至午夜間達到最靠近台東沿岸的位置，預計週五下午至深夜風雨會最大，尤其是宜蘭以南、花蓮、台東、恆春半島和高屏山區一帶都要特別留意強風豪雨。
吳聖宇說，不過天兔颱風影響台灣範圍較小，時間也不會太長，影響期間看起來沒有明顯的東北季風，因此沒有共伴效應的機會，台東、恆春半島以及綠島蘭嶼要注意週五整天風強雨大的情況，降雨到了週六白天就會趨緩，花蓮仍有大雨，到了週日颱風就已經遠離，準備迎來下一波東北季風天氣。
天兔颱風暴風圈侵襲率破80%！停班停課4地最有機會
而中央氣象署也更新最新資料，「各主要城市及離島120小時暴風圈侵襲率」出爐，其中包括恆春88%、台東縣81%、綠島82%、蘭嶼87%，都比前一天機率高出10%左右，其他機率較高的區域則有屏東縣72%、高雄市69%等。
至於大家關心的颱風假，目前從最新雨量預估以及天兔颱風路徑走向，大概只有週五在台東、恆春半島、綠島蘭嶼有機會停班停課，其他縣市基本上風雨都不會達標，且也不在陸上颱風警報的範圍，不過實際是否停班停課，還是待晚間各縣市政府公告為主。