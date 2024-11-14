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▲天兔颱風暴風圈已經接觸菲律賓陸地，接著將在今天開始90度鬼轉，朝著台灣東南方逼近。（圖/中央氣象署）

▲中央氣象署最新風雨時程表，15日至16日清晨，恆春、台東、綠島蘭嶼風強雨大，花蓮則有局部大雨，要特別留意！（圖/中央氣象署）

▲週五最有可能停班停課的區域包括恆春地區、台東地區、蘭嶼綠島，這幾處暴風圈侵襲率都達80%以上。（圖/中央氣象署）

天兔颱風目前持續朝台灣步步逼來，中央氣象署今（14）日也在清晨5時30分發布海上颱風警報，預計在今日下半天接著發陸上颱風警報，根據目前最新狀況，天兔颱風路徑依舊沒什麼太大改變，並在週五、週六最近台灣。天兔颱風今天清晨5時中心位置在北緯16.8度、東經123.5度，即在鵝鑾鼻的南南東方約630公里之處，以每小時20轉16公里速度向西轉北北西前行，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。根據氣象署最新路徑顯示，。不過由於天兔颱風在進入巴士海峽之後，環境不利於發展，加上碰觸菲律賓陸地，氣象專家吳聖宇表示，天兔颱風將於週五（15日）快速靠近恆春半島和台東近海，吳聖宇說，，台東、恆春半島以及綠島蘭嶼要注意週五整天風強雨大的情況，，準備迎來下一波東北季風天氣。而中央氣象署也更新最新資料，，其他機率較高的區域則有屏東縣72%、高雄市69%等。至於大家關心的颱風假，目前從最新雨量預估以及天兔颱風路徑走向，