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▲YOASOBI為日本現象級雙人樂團，以「小說音樂化」創作聞名，人氣沸騰。（圖／StreetVoice街聲提供）

▲YOASOBI憑一首〈夜に駆ける〉打開知名度，目前已經來台灣演出兩次，明年2月為第三次。（圖／lilasikuta IG）

日本雙人音樂組合YOASOBI將於明年2月8日、9日第一次登上台北小巨蛋開唱，首波售票高達60萬人登記搶購2萬張實名制門票，官方清票後發現許多未繳費的票券，昨（13）日中午12點公布敗部復活名單，40分鐘後，主辦方發聲明表示，抽選結果通知完畢，依然沒中選的粉絲洗版哀號，有人絕望地說：「看來第三次抽選大概沒有了！第二次40分鐘就公告完那真的剩不多！」昨天下午12點40分，好玩國際文化在粉專發文：「謝謝各位的耐心等候！YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現實 cho-genjitsu” LIVE IN TAIPEI，演出門票抽選結果已全數通知完畢，敬請留意信箱各信件匣和簡訊！（email已全部通知完畢，簡訊預計於15:00通知完畢）！」並提醒中籤的粉絲最慢於14日晚上7點前至遠大售票系統「我的訂單」完成繳費程序。貼文發布後，湧入大批二度落空的粉絲留言：「下輩子再跟大家一起聽YOASOBI...」、「拜託下次去世運或大巨蛋之類的大場地...觀眾席肯定還是會塞滿滿的...」、「是不是漏掉我了」、「感覺買兩張的比較容易中，邊緣人這樣還被系統排擠」、「好的，我要去研究怎麼在日本場聽」、「是什麼非洲體質可以摃龜兩次...」仍有粉絲把希望寄託在第三次釋票，但有人推論，第二波僅40分鐘即完成清票並發出公告，票券應該已經全數完售，抽中而未繳費的人微乎其微。依據官方表示，假如13日清出的票券沒有售罄，15日中午12點至下午3點將進行第三次抽選，繳費期限為11月16日晚上7點。YOASOBI於2019年成軍，由作曲家Ayase、本業為創作歌手的ikura組成，為台灣日音迷們最喜愛的樂團之一，以「小說音樂化」創作聞名的兩人，有「最會創作爆紅歌曲的日本團體」封號，出道單曲〈夜に駆ける〉（向夜晚奔去）MV突破億次點閱，去年為動畫片《我推的孩子》創作的片頭曲〈アイドル〉更直接衝上Billboard全球排行榜冠軍，YOASOBI已經兩度來台舉行公開演出。演出時間：2025年2月8日（六）17：30 入場／19：00 開演2025年2月9日（日）17：30 入場／19：00 開演演出地點：台北小巨蛋演出票價：VIP 5280元、一般區4880元、4280元、3880元、2880元、800元售票系統：Ticket Plus 遠大售票系統