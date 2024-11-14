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▲拜登向川普表示「歡迎回來」。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統當選人川普（Donald Trump）在當地時間13日以勝利之姿重返白宮，與美國現任總統拜登（Joe Biden）在橢圓形辦公室會面，雙方握手致意，並且承諾將於1月順利轉移政權。綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，拜登與川普會面時，率先祝賀川普「歡迎回來」，並稱明年1月將順利轉移政權，在美國實現平穩的權力交接。川普回以感謝，並稱「政治是艱難的，在很多情況下，這並不是一個非常美好的世界，但今天是美好的世界，十分感激，喬。」拜登與川普在橢圓形辦公室的爐火旁並肩而坐，路透社報導指出，這掩蓋了彼此間緊張關係。兩人在簡短公開談話後，開始閉門會議，會議約兩個小時。預計將談論幾項重要事項，此次會面距離1月20日美國當選總統就職典禮還有近兩個月的時間。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）向記者表示，「是一場具有實質意義的會談，他們討論了國內外面臨的重要國安與內政議題。」美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，拜登認為支持烏克蘭符合美國的國家安全利益，因為穩定且強大的歐洲可避免美國捲入戰爭。川普則承諾將迅速結束俄烏戰爭，但未說明具體做法。川普在接受《紐約郵報》採訪時表示，他與拜登「深入探討了中東」，並提到「我想了解他對現狀的看法，他也向我表達了意見，態度非常友善。」此次會談是兩人自6月辯論以來的首次正式會面。當時拜登在辯論中表現不佳，加深了民主黨內對其年齡的擔憂，導致其退選。賀錦麗成為民主黨候選人，但最終落敗。傳統上，總統當選人會受邀進入橢圓形辦公室，但2020年拜登勝選時，川普並未邀請拜登。9月11日，拜登、川普和賀錦麗也曾一同出現在紐約，紀念2001年9月11日的恐怖攻擊，該事件導致近三千人喪生。