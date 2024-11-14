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▲《福斯新聞》主持人赫格斯獲川普宣布出任國防部長。（圖／美聯社／達志影像）

近來「川普2.0」人事連番開獎，不過在美國總統當選人川普近日宣布將提名具有軍事背景的媒體人赫格斯（Pete Hegseth）擔任國防部長後，隨即掀起了議論。美國現任與前任的高級軍事指揮官紛紛對此決定感到擔憂，有指揮官直呼「荒謬」，另有一名指揮官更直言「該死的惡夢」。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，這些軍官並沒有偏袒哪黨，這之中不乏曾在川普與拜登任期內服務過的高級指揮官，且他們的批評也並非針對赫格斯個人。他們最關心的是，他們認為川普藉由這項人事任命及其他國安高層任命，正在組建一支團隊，以便對美國外交政策進行大規模且持久的改變。一名退役四星上將表示，「在管理五角大樓或國家安全事務的運作上，這些人缺乏嚴肅的經驗，不過我還是試著保持開放的心態，希望能有新的觀點改善那些變得相當陳舊的事務」，不過他也指出，從川普目前的人事任命來看，明顯的共同特徵是「忠誠」，但他認為，儘管某種程度的忠誠是必要的，但「盲目忠誠」卻是極度危險的。在此次選舉中，川普一再強調「美國優先」政策，一再表示將減少美國的國際牽扯，包括對北約的承諾、對烏克蘭的軍事援助，甚至可能退出北約或削弱其對集體防禦的承諾。川普似乎認為，與俄羅斯或中國進行談判，比進行大國競爭來要來的更好，但這種做法忽視了中俄的所做所為顯然都是為了削弱美國在全球的影響力。「如果我是烏克蘭，我會非常憂慮」，川普的前國家安全顧問波頓（John Bolton）向CNN表示，「因為如果一切都能拿來交易的話，那麼為了達成和平，以烏克蘭額外10％的領土換取和平又有什麼關係呢？」此外，台灣也應該對類似狀況有所警惕。川普多位川普的前幕僚表示，川普未必會像拜登一樣承諾防衛台灣。儘管拜登多次公開承諾會在中國入侵時防衛台灣，但與川普共事過的多名高級顧問都不認為川普會做出同樣的承諾。美國的防禦條約也可能會受到影響。幾名川普的顧問表示，川普可能會嘗試退出北約。而這也引發川普對亞洲如韓國與日本等的承諾問題。歐洲和亞洲的軍事指揮官和外交官擔憂，川普可能會撤出美國的海外安全承諾，這也可能會導致危險後果，亞歐國家可能會為了自己的安全考量，從而決定發展核武器，以取代美國的核保護傘所提供的安全，進而加劇核擴散，也將使俄羅斯、中國等對手進一步擴充軍備，沙烏地阿拉伯、埃及和印度等其他地區的國家效仿，甚至可能引發新一輪核軍備競賽，從而給全球安全帶來重大隱患。過去美國在伊拉克和阿富汗長期戰爭的代價已明顯削弱了公眾對海外軍事干涉的支持。美國對烏克蘭的軍事援助，雖然只是整體國防預算的一小部分，但在國內經濟壓力下被許多人視為不合時宜。但未來，美國民眾可能得準備接受與新崛起且日益強大的專制聯盟共存，而這也將帶來代價。國家安全專家強調，美國主導的國際秩序，實際上為美國人提供了他們未曾察覺的好處，包括主權國家邊界的尊重、亞歐的自由航運通道，保障商業免受掠奪、推動美國標準和標準化協議等。前參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）主席密利（Mark Milley）指出，「這套規則是使大國戰爭不會爆發的根本因素之一，如果這套規則消失，那麼你的國防預算就會增加一倍，因為世界將回歸自然狀態，只有強者才能生存，這將是一個狗咬狗的世界。而且不會有任何規則。」