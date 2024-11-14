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美國總統當選人川普任命佛羅里達州聯邦參議員盧比歐(Marco Rubio)為國務卿，由於盧比歐屬對中強硬派，也是挺台大將，將成為第一位被中國制裁的美國國務卿。對此，國安局長蔡明彥今（14）日表示，從川普的人士任命安排，顯示出美國優先、遏制中國兩大主軸。立院外交及國防委員會今日審查114年度中央政府總預算案關於國家安全局部分。蔡明彥會前受訪被問到川普任命盧比歐擔任國務卿一事，蔡明彥表示，對於美國川普政府個別的人事安排不評論，這是對於美國或外國政府的尊重。蔡明彥進一步表示，但是針對整體人事佈局的意涵，可以提出觀察，美國新政府上台後會有2個主要的主軸，包括美國優先與遏制中國，在遏制中國部分，不能夠排除美國提出全面性的戰略，包括地緣政治、經貿脫鉤、供應鏈安全、出口管制，國安局這邊會持續關切美國產生的政治作為與相關的影響。蔡明彥說，至於台美關係部分，會基於台灣國家的戰略利益來推展跟美國在各個領域的合作，尤其極大化雙方彼此、共同的利益，讓國際社會體認在經貿與安全利益的堅強夥伴，而不是只想搭便車。