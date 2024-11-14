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美國總統當選人川普13日透過聲明任古巴移民之子、佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿。盧比歐是參議院情報特別委員會的第二把手，也是國會對中大鷹派之一，在出線成為「川普2.0」國務卿後，他也發布聲明強調，未來將努力執行川普的外交政策，並強調會美國利益至上。盧比歐在社群平台X上發出簡短聲明表示，領導美國國務院是一項重大的責任，對於川普的信任感到十分榮幸。「身為國務卿，我每一天都會努力執行川普的外交政策。在川普總統的領導下，我們將透過實力促進和平，並始終將美國人及美國利益置於一切之上。」他也在文中表示，期待獲得美國參議院同事的支持，希望明年1月20日川普就職總統時，能組建好國家安全和外交政策團隊。盧比歐立場友台，過去曾提出「透過實力促進台灣和平法案」（Taiwan Peace Through Strength Act），並在過去數年主張對美國在地緣政治上的敵人採取強硬外交政策，包括中國、伊朗和古巴，也曾因關切新疆和香港的議題而兩度遭到中國制裁。在美國總統大選競選期間，川普欽點參議員范斯（JD Vance）為共和黨副總統候選人前，盧比歐是多家美媒點名的熱門副手人選之一。而在川普勝選後，外界也看好他可望接任國務卿。如今他獲任命為美國第一外交官，雖然還需要參議院同意，但共和黨拿下參議院多數，盧比歐人事案預期過關，使他有望成為第一位有拉丁美洲裔血統的美國國務卿。