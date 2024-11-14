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▲休傑克曼（左）與薩頓佛斯特合演舞台劇《音樂世界》，擦出愛的火花，彼此都背叛了自己的另一半，婚姻都因而終止。（圖／摘自IG）

▲休傑克曼（右）被傳早就仰慕薩頓佛斯特已久，因為合演舞台劇《音樂世界》而談起不倫之戀，現在想要逐步公開這段戀情。（圖／摘自IG）

▲《死侍與金鋼狼》是今年暑假熱賣大片，休傑克曼（右）演藝事業是否會被外遇事件衝擊，各方還在等著瞧。（圖／迪士尼提供）

以往「愛家好男人」形象深入人心的「金鋼狼」休傑克曼，雖然在公眾眼前都擺出與結婚27年的妻子黛博拉李佛尼斯宣告分手後心情欠佳、需要調適的模樣，卻被《紐約郵報》八卦版揭露其實早就和合演舞台劇《音樂世界》的女演員薩頓佛斯特假戲真做，近日薩頓也向丈夫提離婚，兩人剛好藉機讓新戀情浮上檯面。專門報導影劇八卦的部落客塔莎在最新網路影片談到這段雙劈腿的不倫戀，黛博拉好友亞曼達迪卡登奈也留言回應表示塔莎講的都是事實，被發現黛博拉透過私人帳號點讚，幾乎是默認了被休傑克曼背叛。從澳洲到美國娛樂界發展的休傑克曼，雖然是以漫畫英雄片中的「金鋼狼」一角被廣大觀眾認識，其實他在澳洲是個歌舞劇演員，在好萊塢走紅後，每隔一陣子就會回到舞台上演出，卻沒想到因為《音樂世界》終結了多年婚姻，還讓「好男人」人設崩壞中。黛博拉雖然從去年宣告要分手到現在，都沒有公開控訴他的負心，或是對外口出惡言，被傳雙方都已經講好婚姻裡的事情都是隱私、不向外界公開，所以黛博拉不會直接破壞掉休傑克曼好不容易經營出的公眾形象。然而黛博拉顯然還是忍不住被發現點讚了好友亞曼達的網路留言，偷偷洩漏內心真正的想法。原來八卦部落客塔莎在社群網站上推出諷刺休傑克曼與薩頓佛斯特的短片，稱「這個男人正在幹不光彩的壞事」，指他「隱瞞妻子和小三跑了」，而「黛博拉為了他幾乎付出了自己的人生也放棄事業」，塔莎還表示休傑克曼和薩頓佛斯特現在正開始危機處理，要一步步的公開戀情，然後包裝成類似迪士尼童話的那種感覺，像是休傑克曼已經欣賞薩頓佛斯特很久，終於有機會合作演出，讓心中的多年傾慕變成愛情，然後兩個人宛如「遇到彼此命中註定之人」，夢幻到使外界忘記他們的結合根本是雙劈腿不倫的產物。諷刺的是，薩頓佛斯特的上一段婚姻，就是被前夫劈腿同劇女星而毀掉，結果自己從上一段婚姻的受害者變成這一段婚姻的破壞者，還同時造成另一個女人的婚姻破裂，塔莎在短片中問道：「妳都不怕會有報應嗎?」接著稱讚黛博拉：「她一定會更容光煥發，會過得更好。」亞曼達於是留言回應：「這件事妳說的對極了！我親愛的朋友黛博拉即將在任何時刻都更充滿光彩，給妳參考一下。」黛博拉這一點讚，等於也低調承認了塔莎所講的一切都屬實。過往休傑克曼和黛博拉彼此有十多歲的年齡差距，彼此外貌條件明顯有落差，又只有收養小孩、沒有親生子女，外界對於他多年來始終忠於家庭大為加分，加上「親切、友善」的作風，使他極受到影迷的喜愛，他似乎也憂心人設被毀後事業受到衝擊，一時之間不知所措，只好再回頭去向老友、「死侍」萊恩雷諾斯與「花邊教主」布蕾克萊佛莉取暖，3人還合作了今年暑假大片《死侍與金鋼狼》，創下票房佳績，但撇開漫威漫畫的人氣紅利，休傑克曼演出其他的題材會不會被不倫風暴影響？外界還在拭目以待。