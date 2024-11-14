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▲女畫家照片被翻出，不少粉絲大讚她氣質清純更勝Yuma。（圖／女畫家IG）

▲女畫家被酸別插足Ryu、Yuma復合，她霸氣回應網友：「好的」。（圖／女畫家IG）

百萬YouTube頻道「Ryuuu TV / 學日文看日本」的夫妻檔Yuma、Ryu雙雙劈腿，婚變內幕震驚觀眾。其中Ryu劈腿對象是名中國籍的女畫家，目前正在日本武藏野美術大學讀書，她本人的IG也被粉絲挖出。只見女畫家除了貼出各種畫作外，還有2張正臉照，看起來氣質頗為清純，更被網友評論：「感覺像年輕版有村架純」。中國籍女畫家介入Yuma和Ryu的婚姻，還在9日貼出Ryu的畫像，寫下：「大好き（真的很喜歡）」，被網友抨擊是不要臉的小三。不過隨著Yuma先出軌友人Tommy的內幕曝光，大家瞬間對女畫家好感度倍增，認為若不是她扮黑臉說出真相，粉絲至今都會被蒙在鼓裡，大讚女畫家願意用這種「毀滅性的自白」保護Ryu，真的很勇敢。而女畫家的IG即便飽受攻擊也沒有關閉，持續開放給各個網友點閱，她先前的正面照也被翻出，不少網友留言評論，認為女畫家外型清純，氣質頗佳，「勇敢又美麗的姑娘」、「我覺得畫家很漂亮啊，加油」、「謝謝你替Ryu發聲」、「有人說你是低配版Yuma，但了解整件事情後，我覺得你不是，因為你保護Ryu的心，比誤導觀眾的心機女Yuma更美」。還有人稱讚女畫家很像日本31歲清純女星有村架純，「有美到」、「感覺更像年輕版有村架純欸，啊有村鼻樑要再高一點」。而畫家目前疑似只有26歲，還在求學階段。先前Ryu也在自己的道歉聲明中提到畫家，心疼她的付出，「是我一點一點去打破人家防線，導致今天這樣不可收拾的局面發生，讓一個極有天份的畫家，還在努力求學的女學生，在網路上被人家痛罵。我感到非常愧疚。」Ryu也在文中提到，有不理性的粉絲還去學校找女畫家的導師麻煩，這樣的情況都不是他們樂見的，希望大家有話衝著他來，不要再去謾罵兩位女生：「拜託不要去傷害yuma和畫家。也不要去罵男方（指小王Tommy），整個事情的大流程裡，惡的源頭還是在我這。我這邊隨時歡迎大家的情緒發洩。」目前Ryu也沒正式說清楚到底會選擇和畫家結束關係還是與Yuma離婚，雙方都表示會再冷靜一下，頻道會停更到甚麼時候還不清楚。而女畫家昨日也曬出她跟網友的對話截圖，只見有人要她不要插足Ryu、Yuma復合，女畫家也霸氣回應2個字：「好的」，不想再爭辯，態度相當灑脫。