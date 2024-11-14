我是廣告 請繼續往下閱讀

中國國際航空航天博覽會11月12至17日在珠海舉行，共軍各類型武器裝備公開亮相。海軍前艦長呂禮詩現場哽咽表示，想讓台灣觀眾也知道，中國有多強，引發中國社群媒體瘋狂轉傳。對此，國安局長蔡明彥今（14）日表示，中共向來常用於軍備展示實力，國際社會也產生反制作為，呂禮詩的言行確實不妥。立院外交及國防委員會今日審查114年度中央政府總預算案關於國家安全局部分。蔡明彥會前受訪被問到呂禮詩在珠海航展哽咽一事，蔡明彥回應表示，中共向來常用於軍備展示或軍事活動實力，國際社會對於中共的武擴也產生反制作為，今年有9個國家派遣船艦通過台海，大約有15次之多，中共透過武力展示對外遂行認知作戰當中，也可以看到各個國家高度關切外，也產生具體行爲來維護自由航行權的堅定承諾。國民黨立委黃仁詢問珠海航展展出多項共軍主戰裝備，包括殲-35A隱形戰機進行飛行展示、直20J艦載直升機等，中國曝光這麼多新式武器的目的是什麼？蔡明彥表示，他們判斷包括對外展出武力，展示中共軍備投資已經有一定的能量，這是第一個目的；第二部分，希望透過珠海航展能夠尋找更多國外潛在的客戶，購買中國產製的武器，這屆珠海航展有很多特色，在艦載機部分包括殲-35、殲-15T，都可能運用到中國第3艘航艦「福建號」上運用，展示艦載機的肌肉。蔡明彥指出，今年轟-6戰機特別搭載鷹擊21反艦飛彈，也是新型的飛彈，雖然是展示模型，但是展現出有對地打擊的能力、紅旗19防空飛彈系統也是宣傳重點，外銷部分近年放在殲-10C/E也是新型的飛機。民進黨立委洪申翰質詢時詢問呂禮詩在珠海航展的言論是否妥當，蔡明彥表示，「確實比較不妥當，會成為中國對台認知作戰的主要訴求。」