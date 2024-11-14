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▲《星際效應》前往全球多地取景，呈現外星奇特的地物地貌。（圖／華納兄弟提供）

▲《星際效應》是科幻片心目中的經典佳作。（圖／華納兄弟提供）

最受當代觀眾推崇的商業片巨導之一克里斯多夫諾蘭，舊作輪流重回大銀幕，繼《全面啟動》後，這次輪到上映滿10週年的《星際效應》，將於12月5日(週四)起以2D · IMAX · 4DX等版本在台灣重映。當年此片大牌雲集，除了主演的馬修麥康納、安海瑟威、潔西卡雀絲坦及米高肯恩等之外，連麥特戴蒙都不掛名驚喜客串，甚至那時只是扮演馬修兒子年輕時期的小配角提摩西夏勒梅，今日都成了走紅影壇、觀眾都聽過綽號的「甜茶」，更加值得再度回味。《星際效應》劇本由導演克里斯多夫諾蘭與弟弟強納森諾蘭共同撰寫，並找來諾貝爾物理學獎得主基普索恩擔任科學顧問，以其對蟲洞理論的權威理解，為本片打造出顛覆傳統時間觀念的設定，例如靠近黑洞的地方，度過1小時竟等同於地球10年之久，如此腦洞大開的劇情，令科幻影迷大呼過癮。而且為了呈現《星際效應》中的太空景觀，諾蘭率領劇組橫跨全球多地取景，呈現出罕見的壯闊場面，全片更有約70分鐘的IMAX鏡頭，讓觀眾彷彿置身外星異境。電影故事描述一群探險家運用新發現的蟲洞，計劃進行超越過去人類太空旅行極限的星際航行，曾締造全球超過6億美金的票房，台灣票房也飆破2.8億台幣足見觀眾對本片的支持程度。向來喜愛用「班底」演員的諾蘭，正在籌拍中的新片也宣告再次由麥特戴蒙、安海瑟薇搭擋，再加入「蜘蛛人」情侶湯姆霍蘭德與千黛亞，以及《黑豹》系列露琵塔妮詠歐，類型還在保密中。在等待的同時，諾蘭粉絲可先重溫《星際效應》，找到更多的新發現與感動。