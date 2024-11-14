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▲丁一宇發文悼念宋再臨。（圖／丁一宇IG）

▲宋再臨（右）和丁一宇（左）在《擁抱太陽的月亮》中飾演好友。（圖／MBC《擁抱太陽的月亮》劇照）

▲（圖／MBC《擁抱太陽的月亮》）

演員宋再臨12日無預警傳出過世消息，曾和他合作過《擁抱太陽的月亮》、《花美男拉麵店》的演員丁一宇，昨（13）日深夜發文哀悼：「哥，在那邊要幸福才行。對不起，我們再次相見吧。」丁一宇在IG限時動態上，用一張灰色底圖配上文字：「哥，在那邊要幸福才行。對不起，我們再次相見吧。」字裡行間充滿著對宋再臨的思念。在合作《擁抱太陽的月亮》前，宋再臨和丁一宇其實已合作過《花美男拉麵店》，劇中宋再臨飾演丁一宇同學兼好友，之後又在《擁抱太陽的月亮》中演出莫逆之交。在當年《擁抱太陽的月亮》的製作發布會上，宋再臨就表示：「聽說丁一宇跟製作團隊說我很適合『雲』這個角色。」丁一宇當時也說：「在我被選上後，也聽說宋再臨也被選上了，感到很開心，覺得他很適合這角色，感覺我們可以放鬆地演戲。」宋再臨在《擁抱太陽的月亮》中飾演的角色「雲」，既是金秀賢飾演的君王李暄之貼身侍衛，也是丁一宇飾演的陽明君之好友。當年《擁抱太陽的月亮》播畢後，宋再臨還在採訪中說過，有和金秀賢、丁一宇一起去海外旅行的計畫，金秀賢也在其他節目中提到過，可惜忙碌了3人一直無法抽空成行，如今天人永隔，令人深感遺憾。