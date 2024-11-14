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▲高雄洲際酒店迎來3週年，將送出「雙人一泊二食」奢華住宿，一共有100個名額，內容包含自助式早餐及好客餐廳的南洋雙人套餐。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲台北遠東香格里拉飯店邀請全球前50名的義大利餐廳CLARA主廚克里斯汀·馬爾泰納 (Christian Martena)將於即日起至17日，客座馬可波羅餐廳。（圖／台北遠東飯店提供）

高雄洲際酒店迎接三週年，又推出可以免費住酒店的新活動，即日起至2024年11月26日的21:00，只要追蹤高雄洲際酒店官方FB或IG，按讚該篇活動貼文並留言分享「希望變成什麼守護下一代」並標註2位好友，完成後將收到活動連結，有機會得到「雙人一泊二食住宿」，含自助式早餐及好客南洋雙人套餐與多種好禮，總價值2萬元。活動全程免費，且高雄洲際酒店此次是直接送出100間房間名額，相當大方。每年週年慶總會舉辦免費送房間活動的高雄洲際酒店，今年迎來3週年，將送出「雙人一泊二食」奢華住宿，且一共有100個名額，即100個房間，內容包含自助式早餐及好客南洋雙人套餐，並且還有多樣好禮，包含Der ZÖMAR x 金馬 61 聯名洗髮禮盒 + 高雄洲際酒店獨家咬標面膜、Sencus Frudenia 芙丹妮 精選護膚禮品、尊美醇Jameson愛爾蘭威士忌 (350ml)等，總價值近 2 萬元。想得到價值2萬元的免費住宿體驗，辦法超簡單，只要在2024年11月26日的21:00之前，完成簡單三步驟就可參加抽獎，完成後就會收到活動連結，就可參加抽獎。抽獎結果將於 2024年11月28日公布於官方臉書。迎來週年慶的還有台北遠東香格里拉飯店，本次邀請全球前50名的義大利餐廳CLARA主廚克里斯汀·馬爾泰納 (Christian Martena)將於即日起至17日，客座馬可波羅餐廳，帶來當代創意義式料理。馬可波羅酒廊還將於11月28日晚間舉辦90年代主題派對，特別邀請美國知名得獎DJ JoyJoy現場演出。飯店五間餐廳以慶生為名，即日起至2025年3月31日，30歲當月壽星用餐可享7折優惠，遠東Café自助餐廳也有團體生日派對專案，用餐外加3,000元可享10吋生日蛋糕、專屬生日佈置、特調暢飲等禮遇。預訂婚宴、生日壽宴或抓周宴，還可享三倍香格里拉會積分獎勵。預訂會議、年會、新品發表或團建活動且符合最低宴會廳消費標準，可享帳單3%折扣及多項額外禮遇。此外，飯店還於社群平台發起「香遇三十 美好時光」回憶相片募集活動，上傳照片有機會抽中總統套房及海外香格里拉住宿等豐富獎品。