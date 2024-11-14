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▲A某坦言大兩歲的宋再臨是如同兄長一般的存在，在職場上也十分照顧自己，和對方工作的過程中學到很多。（圖／宋再臨IG）

▲宋再臨（左）早年和演員金素恩（右）拍攝真人秀《我們結婚了》開始走紅。（圖／SBS《我的完美新娘》劇照）

韓國演員宋再臨，早年出演真人秀《我們結婚了》、韓劇《擁抱太陽的月亮》後走紅，近來拍攝的電視劇《于氏皇后》才剛播畢，沒想到12日時卻傳出在首爾住處輕生的消息，享年39歲。宋再臨驟逝也震驚娛樂圈內外，不少圈內好友悲痛發聲外，昔日的經紀人也在採訪中不捨表示：「宋演員是一個很努力把自己事情做好又很體貼他人的人」。曾與宋再臨共事過2年的前經紀人A某，日前向韓媒吐露心聲，A某回憶起以往一起工作的點滴，哀痛坦言大兩歲的宋再臨是如同兄長一般的存在，在和對方工作的過程中自己也學到很多。A某接著分享自己離開經紀人工作後對未來職涯感到迷茫時，便是宋再臨陪伴在他身邊給予建議與鼓勵，交情深厚的兩人就連休假日也會一同出去騎摩托車。A某表示在和宋再臨一起工作時真的很開心，不過他也坦言在自己離職後，為了避免給宋再臨造成負擔，近來已經很少聯繫，沒想到不過數月的時光，就聽聞對方離世的噩耗，令A某感到後悔不已。回憶起兩人合作的那些年，A某也對宋再臨給予極高的評價：「宋演員是一個很努力把自己事情做好、很體貼他人、熱衷公益的人」，對於他的離去感到相當不捨。宋再臨12日中午時被友人發現於首爾城東區家中離世，據警方調查現場發現有尼古丁原液以及長達2頁A4紙的遺書，且並無打鬥或犯罪的痕跡，目前初步排除他殺的可能，宋再臨生前也在社群帳號中寫下：「開始一段漫長旅行」，似乎早有輕生的打算。目前他的社群平台留言功能均已關閉，其親屬將他的靈堂設於汝矣島聖母醫院殯儀館內，預計於今（14）中午舉辦告別式。