移民署南區事務大隊雲林縣服務站近日攜手海巡署中部分署前往雲林縣麥寮鄉公所，結合定期駐點收件服務，共同設攤宣導，現場並有身著橘色制服的現役海巡人員，同時具有新二代身分的隊員蔡錫賢，在場擴大宣導海巡署人才招募及各項介紹，吸引許多好奇民眾前來櫃台洽詢。
為體恤偏鄉新住民舟車勞頓的辛勞，雲林縣服務站均會定期前往麥寮鄉及北港鎮等據點辦理收件服務，本次除了定期駐點收件外，還特別邀請麥寮在地新二代、現役海巡隊員蔡錫賢共同宣導，蔡錫賢高三時巧遇海巡署中部分署招募員入校招募宣導，覺得招募員身上這身橘色制服特別亮眼，畢業後就決定加入海巡行列，迄今剛好滿1年，目前在安檢所服務，因漁港有許多印尼或越南的外籍人士，由於蔡錫賢從小就耳濡目染會講一些越南語，能幫助減少語言溝通上的障礙，也可以更了解漁工在海上的辛苦。
目前已有29位新二代成為海巡署職員，為守護台灣海上治安而努力，由於新二代具備母語優勢，所以更容易取得外籍船員的信任，使溝通更加有效地展開，並在許多調查任務中，發揮關鍵性作用，未來亦將積極與移民署單位合作宣導，增進新二代參與海巡工作及吸引具東南亞語文人才加入海巡署，詳情請至海巡署官網。
雲林縣服務站主任黃仲傑表示，感謝海巡署中部分署對於東南亞語言人才的重視，並邀請新二代現役海巡人員參與宣導，隨著新二代逐漸成長茁壯，儼然是台灣各個領域的重要力量，政府長期推動新住民及新二代各項照顧輔導措施，為完成新住民及其子女夢想，推展多元文化及落實反歧視精神，移民署辦理「第11屆新住民及其子女築夢計畫」，報名期間至113年11月25日止，提供最高10萬元的築夢獎金，歡迎符合資格者踴躍報名。若有疑問可洽詢第11屆新住民及子女築夢計畫活動小組-活動專線：0223889393#2371與相關報名書表網址。
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目前已有29位新二代成為海巡署職員，為守護台灣海上治安而努力，由於新二代具備母語優勢，所以更容易取得外籍船員的信任，使溝通更加有效地展開，並在許多調查任務中，發揮關鍵性作用，未來亦將積極與移民署單位合作宣導，增進新二代參與海巡工作及吸引具東南亞語文人才加入海巡署，詳情請至海巡署官網。
雲林縣服務站主任黃仲傑表示，感謝海巡署中部分署對於東南亞語言人才的重視，並邀請新二代現役海巡人員參與宣導，隨著新二代逐漸成長茁壯，儼然是台灣各個領域的重要力量，政府長期推動新住民及新二代各項照顧輔導措施，為完成新住民及其子女夢想，推展多元文化及落實反歧視精神，移民署辦理「第11屆新住民及其子女築夢計畫」，報名期間至113年11月25日止，提供最高10萬元的築夢獎金，歡迎符合資格者踴躍報名。若有疑問可洽詢第11屆新住民及子女築夢計畫活動小組-活動專線：0223889393#2371與相關報名書表網址。