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▲美國參謀長聯席會議主席布朗遭質疑獲得職位的正當性。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統當選人川普在選舉中取得勝利後，近來馬不停蹄進行人事任命。不過就在此時，有消息人士透露，川普的過渡團隊正在擬定一份將被解雇的軍官名單，其中可能包括美軍參謀長聯席會議主席。若真的實施，這將會是五角大廈前所未有的人事動盪。根據路透社引述兩名消息人士報導，這項解僱計劃目前仍處於初步階段。自川普於11月5日當選以來，隨著川普政府逐漸成形，計劃可能會有所改變。其中一名消息人士質疑在五角大廈進行大規模解雇的可行性。目前尚不清楚川普是否會支持該計劃，但過去他曾大肆抨擊批評過他的國防領導人。川普也曾在競選期間提及要解雇那些「覺醒」的將軍和那些對2021年從阿富汗撤軍一事負有責任的人。川普的競選團隊尚未對此進行置評。第二名消息人士指出，新政府可能會特別針對那些被認為與川普第一任期內擔任參謀長聯席會議主席的米利（Mark Milley）有關的美國軍官。水門案記者伍德沃德（Bob Woodward）上月出版的新書《戰爭》一書中，米利曾批評川普是「徹頭徹尾的法西斯主義者」，引發川普盟友對其忠誠度的質疑。第二位消息人士表示，「所有米利提拔和任命的人都會被解雇。有一份詳細的名單，上面包含所有與米利有關聯的人，他們都會被解雇。」美軍參謀長聯席會議成員包括美軍最高級別軍官，包括陸軍、海軍、陸戰隊、空軍、國民警衛隊和太空部隊的負責人。川普在日前提名福斯新聞主持人赫格斯（Pete Hegseth）擔任國防部長，而赫格斯先前曾表示會重整五角大廈，也使得此計畫曝光後引發關注。路透社報導指出，赫格斯曾對米粒的繼任者、空軍上將布朗（CQ Brown）表示不滿。布朗曾在2020年「黑人的命也是命」示威期間，談及這場運動對他的影響，以及身為黑人戰機飛行員一路晉升的經歷，並長期支持美軍多元化。但赫格斯質疑他是否因為膚色才獲得了這份職位。一些現任及前任美國官員對此重大變動的可能性持保留態度，認為在全球局勢動盪、烏克蘭和中東戰火不斷的當下，這種改變不必要且會造成干擾。第一位消息人士認為，從官僚層面來看，解雇並替換大批美軍高層官員並不容易，暗示這或許只是川普盟友的一種虛張聲勢或姿態；第二位消息人士則指出，川普陣營認為參謀長聯席會議需要縮減規模，以減少官僚層級的過度干涉。除了路透社之外，《華爾街日報》也取得消息，稱其過渡團隊正考慮成立一個由退休軍方高層組成的「戰士委員會」（warrior board），對不符合川普標準的軍事領袖進行審查。而這個外部委員會將繞過五角大廈的常規晉升體系，對審查對象的領導能力、戰略準備，以及是否對軍事事業持有卓越承諾等方面進行審核。