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▲高永表的網路資料，國籍竟被改成台灣。（圖／Namu Wiki）

▲高永表在韓國職棒中效力於韓國職棒KT巫師隊，年薪比中華職棒中最高薪的球員張育成，還要高出2倍左右。（圖／高永表IG）

2024年世界棒球12強賽火熱開打，昨（13）日晚間上演台韓大戰，中華隊對面強敵韓國隊，打出6比3成績，搶下預賽首勝，其中韓國投手高永表2局失6分，被點名為最大戰犯，還有韓國網友把他的網路資料國籍改成台灣。韓國隊的明星選手高永表作為先發投手，僅投了2局、36球便丟掉6分退場，慘被點名為「最大戰犯」，韓國媒體還以「台北慘案」形容這場比賽。不如預期的表現讓韓國球迷錯愕之餘，甚至還有人把他的Namu Wiki（類似維基百科）資料中的國籍韓國改成台灣，讓台灣人看了直呼：「有必要嗎？」、「比賽的勝負只是一時的」、「太誇張了吧！」不過也有人指出：「愛崩潰的網友各國都有。」33歲的右投手高永表目前效力於韓國職棒KT巫師隊，年薪高達20億韓元（約新台幣5千萬元），比中華職棒中最高薪的球員張育成，還要高出2倍左右，身價更是高達為107億韓元（約2.47億台幣）。然而根據韓國媒體指出，高永表常常在國際賽事中失常，難以發揮平時的水準，似乎有種「國際賽事詛咒」，像是過去參加東京奧運和世界棒球經典賽時，兩場賽事的平均自責分都超過5。如今又被評價為「台北慘案」最大戰犯，國際賽事詛咒依舊揮之不去。