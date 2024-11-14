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▲今（14）日上午10時38分花蓮發生芮氏規模5.4的地震，國家級警報大響，最大震度達4級。（圖/中央氣象署）

今（14）日上午10時38分花蓮近海發生有感地震，芮氏規模5.4，震央在花蓮縣政府南方9.8公里處，深度30.5公里，屬於淺層地震。中央氣象署地震測報中心科長廖哲緯指出，本起地震屬於花蓮0403強震的餘震，預估餘震狀況還會持續，近期適逢天兔颱風來襲，山區民眾務必留意土石鬆動現象。廖哲緯說明，由於花蓮0403的地震強度很大，破裂面長，需要做一定時間的南北應力調整，不過本次地震深度相對比較深，因此對地表震度影響較小，氣象署也在第一時間針對花蓮發布國家級警報。此外，花蓮0403地震的餘震情形，在未來幾個月可能還是會發生，以921大地震的經驗來看，921甚至在3年內都有出現餘震，請民眾仍要持續提高警覺。0403花蓮7.2強震序列中，包括主震在內，目前已經出現105起規模5以上地震，其中規模7以上1起，規模6至7有9起，規模5至6共95起，若再加上規模5以下總地震數已經來到1746起。中央氣象署地震測報中心主任吳健富說明，雖然0403主震已經發生半年以上，能量的釋放也在減緩中，，所以民眾平時仍要提高警覺。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋則提醒，大地震通常有4個階段，且需要長時間觀察，分別是，以目前狀況來看，雖然每個餘震的相隔時間已有拉長，