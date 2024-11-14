高永表成「台北慘案」戰犯！世界12強B組預賽昨（13）日揭開序幕，賽前普遍不被看好的中華隊，用2支全壘打痛擊韓國，且最終以6：3取勝，讓全台球迷興奮到徹夜難眠。其中，2發全壘打的苦主都是韓國先發右投高永表，被認為是「台北慘案」最大戰犯，僅投2局就失6分退場，今（14）日透過個人部落格發文致歉，除了感謝球迷鼓勵外，也寫道：「我不會忘記今天的比賽。」

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韓國想出奇招　遭中華隊2棒擊沉

在B組預賽開打前，韓國總教練柳仲逸接受媒體訪問時，曾指出中華隊打者不擅長應付低角度的變化球，所以選擇側投的高永表先發，而非當初預期的王牌火球男郭彬。沒想到，高永表在2局下接連遭到陳晨威滿貫砲、陳傑憲兩分砲狙擊，只投完前2局就退場，同時吞下本場敗投。

相隔一夜後，高永表在個人部落格上發文，向支持自己的球迷表達感謝：「我想在這裡謝謝那些，深夜透過NAVER和Instagram私訊留言給我支持和鼓勵的粉絲們，真的非常感謝。」並且同時致歉說道：「比賽中的表現不佳，對粉絲們以及隊友們感到非常抱歉，我不會忘記今天的比賽，並會以此為契機，努力成為更好的選手、投手。」

值得一提的是，韓國媒體報導指出，高永表在國際賽失常並非首例，過去參加東京奧運和世界棒球經典賽時，兩場賽事的平均自責分都超過5，如今又再度成為「台北慘案」戰犯。

▲世界棒球12強中華隊外野手陳晨威從韓國隊先發投手高永表手上敲出滿貫全壘打為中華隊首先攻下4分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）
▲世界棒球12強中華隊外野手陳晨威從韓國隊先發投手高永表手上敲出滿貫全壘打為中華隊首先攻下4分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）
▲世界棒球12強中華隊隊長陳傑憲敲出兩分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）
▲世界棒球12強中華隊隊長陳傑憲敲出兩分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

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