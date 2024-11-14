高永表成「台北慘案」戰犯！世界12強B組預賽昨（13）日揭開序幕，賽前普遍不被看好的中華隊，用2支全壘打痛擊韓國，且最終以6：3取勝，讓全台球迷興奮到徹夜難眠。其中，2發全壘打的苦主都是韓國先發右投高永表，被認為是「台北慘案」最大戰犯，僅投2局就失6分退場，今（14）日透過個人部落格發文致歉，除了感謝球迷鼓勵外，也寫道：「我不會忘記今天的比賽。」
韓國想出奇招 遭中華隊2棒擊沉
在B組預賽開打前，韓國總教練柳仲逸接受媒體訪問時，曾指出中華隊打者不擅長應付低角度的變化球，所以選擇側投的高永表先發，而非當初預期的王牌火球男郭彬。沒想到，高永表在2局下接連遭到陳晨威滿貫砲、陳傑憲兩分砲狙擊，只投完前2局就退場，同時吞下本場敗投。
相隔一夜後，高永表在個人部落格上發文，向支持自己的球迷表達感謝：「我想在這裡謝謝那些，深夜透過NAVER和Instagram私訊留言給我支持和鼓勵的粉絲們，真的非常感謝。」並且同時致歉說道：「比賽中的表現不佳，對粉絲們以及隊友們感到非常抱歉，我不會忘記今天的比賽，並會以此為契機，努力成為更好的選手、投手。」
值得一提的是，韓國媒體報導指出，高永表在國際賽失常並非首例，過去參加東京奧運和世界棒球經典賽時，兩場賽事的平均自責分都超過5，如今又再度成為「台北慘案」戰犯。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在B組預賽開打前，韓國總教練柳仲逸接受媒體訪問時，曾指出中華隊打者不擅長應付低角度的變化球，所以選擇側投的高永表先發，而非當初預期的王牌火球男郭彬。沒想到，高永表在2局下接連遭到陳晨威滿貫砲、陳傑憲兩分砲狙擊，只投完前2局就退場，同時吞下本場敗投。
相隔一夜後，高永表在個人部落格上發文，向支持自己的球迷表達感謝：「我想在這裡謝謝那些，深夜透過NAVER和Instagram私訊留言給我支持和鼓勵的粉絲們，真的非常感謝。」並且同時致歉說道：「比賽中的表現不佳，對粉絲們以及隊友們感到非常抱歉，我不會忘記今天的比賽，並會以此為契機，努力成為更好的選手、投手。」
值得一提的是，韓國媒體報導指出，高永表在國際賽失常並非首例，過去參加東京奧運和世界棒球經典賽時，兩場賽事的平均自責分都超過5，如今又再度成為「台北慘案」戰犯。