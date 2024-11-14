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▲世界棒球12強中華隊外野手陳晨威從韓國隊先發投手高永表手上敲出滿貫全壘打為中華隊首先攻下4分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲世界棒球12強中華隊隊長陳傑憲敲出兩分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

高永表成「台北慘案」戰犯！世界12強B組預賽昨（13）日揭開序幕，賽前普遍不被看好的中華隊，用2支全壘打痛擊韓國，且最終以6：3取勝，讓全台球迷興奮到徹夜難眠。在B組預賽開打前，韓國總教練柳仲逸接受媒體訪問時，曾指出中華隊打者不擅長應付低角度的變化球，所以選擇側投的高永表先發，而非當初預期的王牌火球男郭彬。相隔一夜後，高永表在個人部落格上發文，向支持自己的球迷表達感謝：「我想在這裡謝謝那些，深夜透過NAVER和Instagram私訊留言給我支持和鼓勵的粉絲們，真的非常感謝。」值得一提的是，