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▲DAY6演唱會門票今天全面開放購買，不到1分鐘賣光，連加場的19日也火速售完。（圖／拓元售票網站)

▲DAY6自2015年出道後，迅速成為許多年輕人心中的搖滾天團。（圖／DAY6 IG）

南韓流行搖滾樂團DAY6將於明年1月18日、19日在高雄流行音樂中心開唱，今（14）日上午於拓元售票系統開放一般民眾購票，My Day（粉絲名）陸續分享搶票情況，大約15秒至30秒左右門票全數完售，多數人系統死當，沒能買到票，「按進去已經沒了！」甚至形容比周杰倫的票還要難搶，不過也有幸運粉絲大喊：「我真的買到了...怎麼辦！在辦公室哭是可以的嗎？」顯見天團魅力相當驚人。DAY6高雄演唱會門票12日、13日先開放星展萬事達卡卡友、理想國會員買票，今天早上11點全面開賣，稍早，有粉絲表示，點入「立即購票」接著選擇場次按「立即訂購」，跳出的頁面顯示所有票種「已售完」，連隔天為上班日、星期天的場次也銷售一空，一張票也不剩。粉絲在各大社群平台哀號：「X...DAY6的票30秒就沒了」、「不是！DAY6的演唱會門票也太難搶，三天搶票，兩天都被丟出來...我今天甚至連轉圈圈都沒有就跟我說售完，體感大概只過了10秒吧！真的是秒殺...請問到底是誰搶得到」、「DAY6比周杰倫難搶」、「史上最難搶的票，DAY6、周杰倫，過分的是點立即購票還會當掉欸」、「DAY6難搶到懷疑人生！」不過也有許多搶到票的粉絲開心分享，或是轉售、交換門票：「啊啊啊！我有票了！Day6我來了...6年終於要見面了」、「DAY6我們高流見！彌補刷到首爾票沒去的遺憾，真的是太感謝朋友們幫忙，有神手朋友搶到！不管在哪個區，有票能進場就知足了」、「我可以在高流聽Day6了啊啊啊啊啊！」DAY6自2015年出道以來，以樂團身分在K-POP領域中樹立獨特風格，迅速累積大量忠實粉絲，9年來交出〈Congratulations〉、〈Shoot Me〉、〈You Were Beautiful〉等經典歌曲，他們將搖滾與流行完美融合，搭配成員們獨具魅力的嗓音，創造出多首動人作品。今年全員退伍的DAY6以全新專輯《Fourever》回歸樂壇，展開第三次世界巡演《FOREVER YOUNG》，也將於2025年1月18日來到台灣，在高雄流行音樂中心開唱，My Day（粉絲名）將再次體驗他們充滿感染力的現場演出。