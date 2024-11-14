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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案收押中，北檢今（14）日再以柯文哲涉嫌以「木可」公司侵佔政治獻金為由，聲請扣押木可帳戶。民眾黨痛批檢方「檢方用司法手段凌遲柯文哲主席」，強調柯從來沒有透過任何形式侵佔政治獻金。民眾黨發言人吳怡萱指出，有關北檢今扣押木可相關銀行帳戶，台灣民眾黨無法代替木可公司回應相關訊息。但北檢以「被告柯文哲涉嫌以木可公司侵占政治獻金案件」為由聲請扣押帳戶，台灣民眾黨表達嚴正抗議，並強烈譴責檢方用司法手段凌遲柯文哲主席。民眾黨重申，柯文哲從未透過任何形式侵佔政治獻金，對於政治獻金遭漏報、誤報，柯獲知後就下令清查，並在今年8月29日向外界逐一交代，「北檢說法嚴重誤導視聽」。民眾黨批評，檢方「用A案辦B案」，押人取供至今，試圖將合法的政治獻金扣連成是「賄款」，再將柯文哲扣上侵佔政治獻金的罪名，已是利用司法公器對在野黨進行政治追殺，呼籲北檢有證據就趕快起訴，不要再配合賴清德政府濫用司法手段，凌遲柯文哲及民眾黨。