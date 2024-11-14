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民眾黨主席柯文哲昨天以光頭造型驚人亮相，妻子陳佩琪也被拍到剪短頭髮，傳聞柯文哲因「心情很阿雜」不願繼續請假黨主席職務。民眾黨中央委員江和樹透露，癥結在難以取得檢察官同意、送出請假單。至於「有心人操作黨主席大位」的說法，他認為現在是民眾黨最淒慘的時候，只有「憨人」願意跳出來接主席。柯文哲涉京華城案遭延押至明年1月，知情人士透露，柯文哲近期「心情很阿雜」，又認為「沒有我，民眾黨也可以運作」，不願延長請假黨主席。為鞏固柯文哲「精神領袖」地位，部分派系已在運作中央委員，想辦法代為通過延長請假案。台中市黨部主委兼中央委員江和樹，今（14）日指上述說法並非事實，他表示目前遇到的難題，是無法透過律見時拿出和案情無關的請假單，若要請假「一定要檢察官同意才能寫假單，這可能嗎？」他指出民進黨希望民眾黨能在產生代理主席過程發生紛爭，好促進民眾黨早日垮台，他們不會順外界的意當笨蛋，下星期中央委員會將召開實體會議，表決通過延長請假案，對於外傳部分派系私下運作中央委員通過延長請假案、以及有心人士在背後操作黨主席大位的說法，江和樹奉勸外界別再挑撥，他說，現在是民眾黨最淒慘的時候，會跳船的都走了，他認為民眾黨的DNA是承繼柯文哲而來，目前柯文哲正需要支持，留下來的都是同心相挺的同志，對延長請假已有共識，「還有誰想要來接黨主席？願意接的是憨人啦！」