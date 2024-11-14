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美國總統拜登13日在白宮會晤於此次總統大選勝出的前總統川普，這場歷史性的會面引發關注，兩人會談承諾確保政權過渡，由於拜登全程露出笑容，相較於選戰期間的憂愁面容完全不同，讓與川普友好的福斯新聞再度調侃，他看起來相當樂意把權力移交給川普。根據福斯新聞報導，拜登在白宮與即將就任總統的川普會面，笑容引起了社群媒體的關注，引發了人們猜測，福斯指出，這位現任民主黨總統，在民主黨內部不斷施壓，要求其退出選戰後，如今似乎很樂意將權力移交給川普。在白宮橢圓形辦公桌上，拜登和川普都承諾在充滿衝突的大選結束後，實現政權平穩過渡。拜登當場表示，期待政權順利過渡移交，將盡一切努力確保安排交接計畫。福斯指出，拜登明顯表達出快樂的舉止，讓社群媒體上的保守派感到高興，紛紛笑稱總統「看起來從未如此快樂」。美國保守派網路媒體Trending Politics的共同創辦人魯格（Collin Rugg）則在X上直呼「我從來沒有見過拜登這麼高興過」；另一保守派組織《美國轉折點》（Turning Point USA）的專欄作者邁麥可（Morgonn McMichael）則調侃，「還有誰也認為拜登投票給了川普？」美媒Newsweek則引述肢體語言專家看法指出，川普和拜登都表現出了相互尊重和信任的肢體語言。這有助於權力平穩過渡的承諾。雙方自始至終都表現出自信，姿勢挺拔，手勢大膽但不張揚，雙方積極傾聽的暗示和微笑進一步表明了合作的意願。對於這場會面，川普也表示，他預計在就職典禮前再次見到拜登，並表示履行政府移轉的過程「非常順利」。