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身兼民進黨主席的總統賴清德昨天在民進黨中常會上表示，涉及光電弊案的台鹽前董事長陳啓昱，雖已退出民進黨，但賴清德特別呼籲陳啟昱盡速到案說明，不要逃避、勇於面對司法。對此，國民黨立委李彥秀今（14）日卻認為，賴清德呼籲的對象，恐怕不僅是陳啟昱，更是背後可能的影舞者。李彥秀指出，陳啟昱畏罪逃亡，南檢查緝專刊居然還是30年前的舊照，追緝也毫無進展，賴清德總統應該要「震怒」，應該要「下令」，卻是以「呼籲」二個字輕描淡寫的帶過，難道賴清德總統對背後盤根錯節的政治利益與糾葛，也不得不「投鼠忌器」？賴清德「溫柔的呼籲」，反而讓人有「此地無銀三百兩」的聯想。李彥秀說，賴清德已經就任總統將近半年，但是還沒搞清楚自己的身份與責任，以為自己是「在野黨」主席，陳啟昱退出民進黨，民進黨就天下太平，賴清德提出「呼籲」，賴清德就切割乾淨，遇到事情就切割，遇到責任就閃躲，遇到好處就邀功。李彥秀認為，賴清德真的是對陳啟昱「呼籲」，勇於面對司法嗎？恐怕事情沒有這麼簡單，陳啟昱掏空台鹽綠能11億，逃亡至今已經將近半個月，面對檢警調動員數百人的追緝，卻宛如「人間蒸發」，顯然，如果沒有發生意外，背後肯定是有系統性的協助逃亡，賴清德呼籲的對象，恐怕不僅是陳啟昱，更是背後可能的影舞者。李彥秀提到，陳啟昱逃亡第二天，檢調信誓旦旦的指出「陳啟昱」仍在國內，但是半個月來追緝毫無進展，猶如人間蒸發，相關的事證與串證恐怕早已處理好，陳啟昱究竟是否還藏匿在國內？還是早已潛逃出境？干擾檢調偵辦方向，恐怕都需要慎重思考。