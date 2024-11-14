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根據外媒富比世（Foebes）報導，台積電遭到10幾名現任及前任員工組成的團體控告涉及「反美」歧視。對此，台積電表示，不評論正在進行的訴訟案件，強調不以性別、宗教、種族、國籍、政治立場作為招募或晉升考量。該報導指出，台積電在美國擴張因依賴台灣工人陷入爭議，訴訟重點是台積電偏愛會說及寫中文的員工，原告聲稱，會議通常使用中文交流，這阻礙了英語使用者的工作，並迫使他們透過翻譯服務來解讀教學文本。台積電回應表示，不評論正在進行訴訟案件，並強調堅信多元化員工的價值，不以性別、宗教、種族、國籍或政治立場等作為員工招募和晉升的考量。尊重差異並相信公平的就業機會可以強化競爭力，同時為員工提供各種提出意見的多元管道，致力於建設性地解決問題。台積電在美國亞利桑那州第1座晶圓廠即將於2025年初開始量產，近期傳言不斷，先前傳出台積電將於12月舉辦完工典禮，近日又傳出台積電暫緩舉辦典禮。台積電表示，不評論傳聞，如果有公開活動會對外宣布。經查並沒有廠商收到台積電正式邀約。