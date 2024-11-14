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國民黨立委王鴻薇、廖偉翔今（14）日踢爆，原民台113年1億2千萬藝文勞務採購案，涉嫌抄襲、綁標，事情還牽涉民進黨立委蘇巧慧老公、民進黨立委陳瑩前助理，遭原文會否認。對此，王鴻薇再拋出四問，直呼「（民進黨立委陳瑩前助理）何明輝在兩個案子中都有角色，這是不爭的事實！」對於王鴻薇今天早上開記者會指控，財團法人原住民族文化事業基金會表示，「109年度委託製作迷你劇集劇本」勞務採購案是以限制性招標委託辦理，依中央機關未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第2款規定，其程序並無成立採購評選委員會，自無所稱評審名單。聲明指出，1億2千萬之採購案是「經典迷你劇集-遠洋時代攝製與行銷」，藝文勞務採購案目的是攝製與行銷，公告招標文件之採購需求為遠洋漁業為背景，並無指定、限制劇本內容及其創作，2案是不同的「獨立」採購案，採購目的跟程序都不同，指控涉嫌數字不當連結顯非事實、自無重複採購之說，更無綁標之虞。另外，針對基金會執行長何明輝曾任民進黨立委陳瑩助理，聲明中則強調，這已是12年前的往事，且前後曾協助國民黨多名立委，且何明輝在「109年度委託製作迷你劇集劇本」勞務採購案時任承辦人，也不是所指控的召集人。王鴻薇稍早再度提問， 原文會表示採購兩案為不同之「獨立」採購案，但完全不敢回應，為何「沃土」廠商投標之資料劇本雷同（部分大段文字相同），導演也相同，甚至巧到連主角名字都一樣，這些白紙黑字的「證據」應該向社會大眾正面回應。強調兩案不同「獨立」完全就是在自證己罪。王鴻薇也問，原民台已取得「109年69萬勞務採購案劇本」，自己今天已經出示相關授權資料，109年原民台有沒有版權，「沃土」以雷同劇本投標政府標案，質疑「為何能夠進入最終審查程序？為何至今原民台還不提告？原文會你敢說109年採購案你沒有版權嗎？」王鴻薇再問，原文會表示稱何明輝曾任立法委員助理之不實指控，笑死人，原文會是陳瑩的助理嗎？何明輝擔任過除陳瑩確實是從2005年2月到5月以及2008年5月到2012年1月，立法院相關人事資料都寫得很清楚，到底哪裡不實？原文會想要藏什麼？掩飾什麼？王鴻薇最後問，何明輝除擔任「113年1億2千萬藝文勞務採購案」召集人以外，「109年69萬勞務採購案劇本」他更是在執行單位欄上簽章，章是亂蓋的嗎？何明輝在兩個案子中都有角色，這是不爭的事實。