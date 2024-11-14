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▲宋再臨遺照被韓媒曝光，許多粉絲都難過的說，沒辦法再看這張帥臉一眼，因為太痛心了。（圖／翻攝自韓媒）

▲宋再臨主演的電影《暴跌：事業失敗的男人》，成了他最後的遺作。（圖／宋再臨IG）

▲宋再臨曾演出熱門韓劇《擁抱太陽的月亮》，飾演一名忠心侍衛。（圖／MBC《擁抱太陽的月亮》劇照）

▲宋再臨過世前已把IG留言功能關閉，粉絲想哀悼都沒辦法。（圖／宋再臨IG）

韓國男演員宋再臨曾演過熱門韓劇《擁抱太陽的月亮》、《于氏王后》等，對台灣觀眾來說並不陌生。12日宋再臨在家中身亡，享年39歲，令眾多粉絲錯愕痛心。今（14）日是宋再臨的告別式，他在首爾出殯，葬禮以非公開模式舉行；不少演藝圈好友也紛紛哀悼宋再臨，而他離世前留下的電影遺作《暴跌：事業失敗的男人》，傳出將在明年1月上映。宋再臨10月13日才完成音樂劇《凡爾賽玫瑰》演出，怎料幾天過後就被發現陳屍在家中，享年39歲。據韓國媒體報導，今日宋再臨將從首爾汝矣島的聖母醫院出殯，遺體將被下葬長眠，葬禮遵照家屬意願並未公開。不過消息曝光後，還是有非常多圈內人、粉絲紛紛PO文哀悼宋再臨。而宋再臨過世前演出的遺作，目前也確定在明年1月中旬上映。該部電影《暴跌：事業失敗的男人》（Death Business）宋再臨是主演之一，電影海報他被擺在正中心，想不到如今成了最後一部代表作，沒辦法跟影迷親自見面，讓大家都非常不捨痛心。宋再臨過世前也將IG介紹改為「長途旅行的開始」，並把IG留言功能關閉，過世疑早有跡象。據悉，他去年與經紀公司合約到期後，也未簽約新的經紀公司，曾和他共事過2年的經紀人A某近日則低調哀悼宋再臨；A某回憶起兩人一起工作的點滴，表示大他2歲的宋再臨是如同兄長一般的存在，宋再臨作為大哥也經常給他提供建議和鼓勵，兩人私下還會一起出去騎車兜風，他大讚宋再臨是非常好相處的藝人。而宋再臨在過世後也傳出生前曾遭日本「私生飯」騷擾，該名惡劣人士不僅公開宋再臨與親友出遊的照片，還會惡意批評他的演技，長期傳訊息騷擾宋再臨，包含：「粉絲送的禮物也送給XX了嗎」、「用你的演技能隱藏那卑鄙的本性嗎」，惡意侮辱、挑釁宋再臨，現在粉絲也希望宋再臨家屬能對這名恐怖私生飯提告，讓他為自己的惡行負責。