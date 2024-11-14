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▲SHINee成員鐘鉉於2017年時在酒店中輕生，消息一出震驚整個南韓娛樂圈，不只同團成員，粉絲們也難以承受。（圖／翻攝自SHINee臉書）

▲鐘鉉（中）與泰民（右二）不只是同團夥伴，也是相伴多年的摯友，泰民至今想來依然十分感謝當年挺身而出的鐘鉉。（圖／SHINee臉書）

韓國長紅男團SHINee的人氣成員泰民，近來開設直播與粉絲交流時，首度談及16年前與已逝團員鐘鉉遭到流氓搶劫的小故事，當時年幼的他在鐘鉉的保護下才逃過一劫，作為「哥哥」鐘鉉還將鞋子主動交給對方以保護泰民，最後赤著腳踩在冰冷的街道上走回家，時隔多年回憶起這段往事，泰民依然充滿感動與感謝，鐘鉉久違被提起也看得粉絲一陣鼻酸。SHINee的成員鐘鉉早在2017年時，被發現於首爾的酒店中輕生，經過救治後依然回天乏術，享年27歲。當年消息一出震驚整個南韓娛樂圈，不只同團成員，粉絲們也難以承受，至今仍然是團體的傷痛，與鐘鉉交情特別要好的隊友泰民也時常公開表示對對方的思念。昨（13）日直播時，泰民首次在粉絲面前分享16年前與鐘鉉遇上流氓的故事，坦言多虧有哥哥鐘鉉的保護才得以脫身。泰民與粉絲聊到16年前，他與鐘鉉還是練習生的時候曾一起外出買鯛魚燒來吃，不料路上卻遇上一群流氓，驚慌失措的泰民本以為默默離開就好，沒想到繞進巷子裡還有一批流氓，進退兩難的他們只好乖乖繳出身上的物品。泰民表示不同於驚慌失措的自己，鐘鉉表現得非常鎮定，見到弟弟珍貴的MP3和鞋子差點被打劫，他還主動挺身而出用自己昂貴的球鞋做交換。事後鐘鉉笑說：「未來出道我們上綜藝就有話聊，能說這個故事了！」眼見泰民過意不去，他還安慰對方自己的家就在附近。泰民把這件事記在心裡16年，如今回憶這段深刻的故事感性道：「那天下著雨地板都是濕的，鐘鉉哥的腳一定很冷，而且他回家其實還要再走一段路，在這樣的情況下他還是堅強的保護我」，暖心的小故事也逼哭不少粉絲，讓所有人忍不住再次想念溫暖友愛的鐘鉉。