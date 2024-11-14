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俗稱「喪屍煙彈」近來入侵台灣其主要成分為3級毒品依托咪酯，不僅有嘉義市警員涉嫌吸食遭逮，更有陸軍第六軍團指揮部役男收假入營被查獲。對此法務部次長黃世杰今（14）日在行政院會後記者會上證實，毒品審議委員會已將依托咪酯等三項化學物質，改列為第二級毒品，除了單純持有與施用就會構成犯罪行為外，強調後續若被告符合法定羈押要件就聲請羈押，涉重罪具體求刑，加強查扣犯罪所得。黃世杰證實，今日所召開的毒品審議委員會，已將依托咪酯等三項化學物質，改列為第二級毒品，未來會循程序函請行政院做正式公告。並說明提升為第二級毒品後，除了原先製造、販賣、運輸、意圖販賣轉讓的犯罪行為刑度，都會較三級毒品提升外，單純持有與施用也會構成犯罪行為。黃世杰說，之後在查緝強度也會做調整，這段時間也召開多次會議，將整合檢方、警察、調查、海巡、憲兵與關務6大緝毒系統加強溯源查緝外，也要求地檢署等相關單位針對新興毒品報請指揮的案件要加強溯源，相關被告符合法定羈押要件就聲請羈押，，涉重罪具體求刑，加強查扣犯罪所得。黃世杰也說明，喪屍煙彈以類菸品方式施用，並以網路平台作為廣告方式，法務部將協調各司法檢察機關與衛福部，強化網路巡邏查緝，並協調國健署加強查緝電子菸，從源頭壓制不當濫用，另在檢驗部分，食藥署已公告尿液檢驗閾值，請食藥署輔導檢驗機構取得認證，提升檢驗量能，並要求比照PMA通報機制，也同步請教育部跟國防部，就校園與部隊加強宣導跟管理。