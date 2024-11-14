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▲7-11本週咖啡優惠，精品生椰拿鐵、咖啡珍珠歐蕾第二杯10元。（圖／7-11提供）

▲全家自11月15日起至11月17日，康康五又推出「霜淇淋買一送一優惠」。（圖／全家提供）

中度颱風天兔虎視眈眈，目前已發布海上颱風警報，不排除在傍晚發布陸警，提醒民眾提前做好防颱準備，7-11因應民眾預防性採購潮，部分品類增加備貨，並且明（15）日起至11月17日，限時推出指定商品最低買1送1，包括泡麵、電池、烏龍茶等；全家明起也有霜淇淋、巧克力買1送1，77綜合堅果乳加只要10元。7-11因應颱風天採購潮，全台逾7000門市皆提高冷凍食品、生鮮、麵食、常溫冷藏飲品、民生用品等類別商品2至3成備貨、雨具用品類也提高逾1成備貨。門市11月15日至11月17日限時3天推出商品最低買1送1優惠，包含韓國農心辛香菇杯麵、波蜜元氣美茶亮妍紅烏龍500ml、國際EVOLTA鈦元素電池指定型號買一送一、滿漢大餐指定泡麵任選第2件79折。現煮咖啡、飲品的部分，則有精品生椰厚拿鐵、黑糖珍珠撞椰奶、咖啡珍珠歐蕾同價位第2杯10元。即日起至12月10日御料小館冷凍指定商品任選2入95折、4入88折優惠以及名鍋盛典指定火鍋商品任選2入92折、3入88折、11月26日以前購買指定零食也享有第2件5折、指定麵包第2件省10元、統一H2O純水1500ml兩瓶39元、PH9.0鹼性離子水800ml第二瓶5折等優惠。7-11也與外送平台合作，即日起至11月30日使用foodomo輸入優惠碼【感恩加菜啦】滿250元可享85折最高可折100元。點數活動提供即日起至11月20日單筆消費滿399元回饋30點OPENPOINT，每戶最高可贈3000點；單筆訂單滿199元一點可折2元，最高可折100元（50點）。天兔颱風影響台灣最劇烈就在本週五，暴雨就是要躲在室內爽吃冰，全家自11月15日起至11月17日，康康五又推出「霜淇淋買一送一優惠」，不限支付方式、口味，包含阿芙佳朵杯裝也能享有半價優惠。除了全家霜淇淋買一送一外，本週康康五優惠還有阿奇儂法式水果軟糖優格雪糕、立頓萃香奶綠、阿華田沖泡飲全買一送一，颱風天別忘記囤糧躲在室內躲風雨。