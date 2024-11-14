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美國前總統川普成功再度當選美國總統，近日不斷公布新政府人事布局，昨日宣布由特斯拉創辦人馬斯克和企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同執掌新政府部門「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE）。該部門預料將不受聯邦政府限制，此外，馬斯克也預告，政府效率部將設立一份最愚蠢支出的排行榜。美國聯邦政府僱員人數超過200萬人，每年支出超過6兆美元的美國聯邦政府，存在浪費和低效現象，但要就哪些方面屬於浪費以及如何消除浪費達成一致，並沒有太大共識。馬斯克在今年10月底於紐約麥迪遜廣場花園的川普造勢大會上，曾經談及刪減預算的可能性，他提到，聯邦政府預算至少可以再削減2兆美元（約65兆元台幣）；然而，馬斯克所預估可削減金額，甚至比自由裁量支出（discretionary spending）所佔的1.9兆美元（約61.9兆元台幣）還來得略高。自由裁量支出是由國會年度預算法案及撥款法案來統籌，包括國防，國際與國內事務支出。事實上，馬斯克過去談到政府預算效率執行時曾提到，美國聯邦政府的財政赤字突破1.8兆美元，債務利息超過1兆美元，甚至高過國防預算，這就是「政府效率部」需要成立的原因。在川普發布人事聲明後，馬斯克隨即在社群平台X發文表示，政府效率部所有行動都將在網路上發布，以實現最大程度的透明度，同時預告將設一個排行榜，列出政府最愚蠢的稅款支出，他形容，這會是極悲慘又極其有趣的一環。馬斯克鼓勵公眾，若認為政府效率部正在削減重要的東西或沒有削減浪費的東西時，請告訴他們。