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瑞士洛桑管理學院（IMD）今（14）日發布2024世界數位競爭力調查評比(IMD World Digital Competitiveness Ranking 2024, DCR)，我國在全球67個主要國家及經濟體中排名第9名，排名與2023年持平，更有7項指標排入全球前3名。數位發展部表示，將參酌報告評估，未來持續透過多元規劃，以提升我國整體數位競爭力。數發部指出，我國有7項指標排名全球前3名，其中，「資訊科技與媒體股票市場資本額GDP占比」位居榜首；其次，「每千人研發人力」與「企業反應快、彈性大」排名第2名；「學生在數學教育評估上之表現(PISA)」、「25-34歲人口中接受高等教育比率」、「研發總支出GDP占比」、「高科技出口GDP占比」等4項指標則排名第3名。從以上指標，可見我國數位領域在資訊科技、研發量能、企業表現、高等教育等方面皆具有優勢。而IMD評比以3大構面、9項次構面、59個指標，評估世界各國適應、探索與充分運用「數位轉型」的能量與整備度。3大構面分別為知識(Knowledge)、科技(Technology)及未來整備度(Future readiness)。針對知識、科技、未來整備度三大構面評比情形，我國於「知識」構面主要反映受評國家對新技術的學習能力，我國排名全球第19，其中「每千人研發人力」排名第2，「學生在數學教育評估上之表現(PISA)」、「25-34歲人口中接受高等教育比率」及「研發總支出GDP占比」排名第3，而「理工畢業生比率」、「高等教育畢業生的女性比率」、「科學技術人才雇用占總就業人口比率」、「高科技專利取得」等指標之排名亦有所提升。基於人才與研發量能在知識構面的重要性，未來將落實人才培育建設，培育及延攬更多符合研發及產業需求之數位人才，以期持續提升我國排名。在「科技」構面，我國用以評估國家開發數位創新技術的能力排名全球第7。其中「資訊科技與媒體股票市場資本額GDP占比」排名維持全球第1，「高科技出口GDP占比」排名提升至第3，而「法規扶持技術開發與應用」、「科學研究的相關法令鼓勵創新」、「支持科技發展的基金充裕程度」、「創業投資資金容易取得」、「電信投資GDP占比」、「無線寬頻普及率」等指標之排名亦有所提升，顯示政府在友善創新法規與普及通傳網路建設有所成效，後續亦將透過國發基金投資AI新創，輔導促成產業AI生態系成形。在「未來整備度」構面，我國則是衡量國家數位化轉型的程度排名全球第6，相較去年進步1名。其中「企業反應快、彈性大」排名第2，而「產學間知識移轉的發展完善」、「企業能充分處理網路安全問題」、「政府應對網路安全能力」等指標之排名亦有進步，顯示政府與企業近年落實資安的成效，未來將持續提升資安治理成熟度，加強公私協力情資分享與資安聯防，維護整體資通訊安全。數發部表示，政府將參酌IMD報告，評估我國在知識、科技、未來整備度等面向的數位發展優勢及挑戰，致力達成信任平權、韌性永續、自由多元及創新成長之數位政策目標，擴大公私協力數位轉型，提升整體數位韌性。