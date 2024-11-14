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▲「詹皇」Lebron James奮力完成35分大三元。（圖／美聯社／達志影像）

NBA洛杉磯湖人今(14)日在主場迎戰曼非斯灰熊，James全場22投13中、三分球7中4，攻下35分、14助攻、12籃板的大三元表現，這是James本季第4度繳出大三元，其中在湖人3連勝期間，「詹皇」都繳出大三元的數據。首節湖人就火力全開，靠著James與八村壘分別拿下10分與8分，帶領湖人單節打出38:26的攻勢，次節灰熊給予反擊，整節20投14中打出38:27的攻勢拉近比分，上半場結束湖人以65:64領先。進到第3節灰熊趁勝追擊，率先打出8:0攻勢取得72:65領先，第3節打完由灰熊96:91領先湖人，末節湖人開賽先是打出10:2攻勢要回領先，湖人一路保持一波球權的領先直到3分49秒時，才靠著Davis在弧頂投進一顆3分將領先擴大至6分，至此後湖人都保持2至3波球權的領先，終場就以128:123擊退灰熊。湖人今先發5人有4人得分上雙，Davis全場16投6中，拿下21分、14籃板、3助攻，八村壘全場7中6，拿下19分、7籃板、3助攻，Austin Reaves 則是14投5中，拿下18分、6助攻、2籃板。