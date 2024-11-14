NBA洛杉磯湖人今(14)日在主場迎戰曼非斯灰熊，靠著「詹皇」Lebron James拿下35分、14助攻、12籃板的大三元表現，與大前鋒Anthony Davis繳出19分、14籃板的雙十成績，終場就以128:123中斷灰熊3連勝，湖人則是收下近期3連勝。
James全場22投13中、三分球7中4，攻下35分、14助攻、12籃板的大三元表現，這是James本季第4度繳出大三元，其中在湖人3連勝期間，「詹皇」都繳出大三元的數據。
首節湖人就火力全開，靠著James與八村壘分別拿下10分與8分，帶領湖人單節打出38:26的攻勢，次節灰熊給予反擊，整節20投14中打出38:27的攻勢拉近比分，上半場結束湖人以65:64領先。
湖人先發5人4人得分上雙 詹皇繳出大三元
進到第3節灰熊趁勝追擊，率先打出8:0攻勢取得72:65領先，第3節打完由灰熊96:91領先湖人，末節湖人開賽先是打出10:2攻勢要回領先，湖人一路保持一波球權的領先直到3分49秒時，才靠著Davis在弧頂投進一顆3分將領先擴大至6分，至此後湖人都保持2至3波球權的領先，終場就以128:123擊退灰熊。
湖人今先發5人有4人得分上雙，Davis全場16投6中，拿下21分、14籃板、3助攻，八村壘全場7中6，拿下19分、7籃板、3助攻，Austin Reaves 則是14投5中，拿下18分、6助攻、2籃板。
另外，39歲的LeBron James 再度刷新紀錄，成為 NBA 歷史上最年長的連續三場比賽達成「大三元」的球員。
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首節湖人就火力全開，靠著James與八村壘分別拿下10分與8分，帶領湖人單節打出38:26的攻勢，次節灰熊給予反擊，整節20投14中打出38:27的攻勢拉近比分，上半場結束湖人以65:64領先。
湖人先發5人4人得分上雙 詹皇繳出大三元
進到第3節灰熊趁勝追擊，率先打出8:0攻勢取得72:65領先，第3節打完由灰熊96:91領先湖人，末節湖人開賽先是打出10:2攻勢要回領先，湖人一路保持一波球權的領先直到3分49秒時，才靠著Davis在弧頂投進一顆3分將領先擴大至6分，至此後湖人都保持2至3波球權的領先，終場就以128:123擊退灰熊。
湖人今先發5人有4人得分上雙，Davis全場16投6中，拿下21分、14籃板、3助攻，八村壘全場7中6，拿下19分、7籃板、3助攻，Austin Reaves 則是14投5中，拿下18分、6助攻、2籃板。
另外，39歲的LeBron James 再度刷新紀錄，成為 NBA 歷史上最年長的連續三場比賽達成「大三元」的球員。