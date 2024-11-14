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美國前總統川普在科技富豪馬斯克的幫助下，大舉贏下今年的總統大選，馬斯克不僅如願以償拿到「政府效率部」領導人的職位，甚至傳出花費大量時間待在川普的海湖莊園，參與政策討論、面試內閣人選等事務，引發川普核心圈中部分人士的不滿，認為馬斯克干涉過多，甚至表現得像是「聯合總統」（co-president）。「鋼鐵川粉」馬斯克在這次選舉期間功不可沒，不僅成立「美國政治行動委員會」（America PAC），花費超過1.52億美元來為川普提供支持，還冒著法律訴訟風險鼓勵選民簽下連署書，並稱會每天隨機抽出100萬美元的獎勵，同時也廣泛使用旗下X平台積極替川普拉票；美媒《NBC》報導指出，自川普勝選以來，馬斯克甚至幾乎天天待在海湖莊園參與各項政策決策。報導引述兩位知情人士說法，稱馬斯克的高調介入已經引起川普核心團隊的反感，並認為他「越權」干涉政權交接過程；其中一名消息人士就稱，馬斯克經常毫不掩飾地自稱川普的勝選歸功於自己，並向所有人吹噓美國政治行動委員會、社群平台X有多厲害，「他（馬斯克）試圖讓川普總統感覺虧欠他，但其實總統並沒有欠任何人」。高調的馬斯克還經常表示希望自己能夠對所有事情都有發言權，消息人士稱自大選投開票當天，馬斯克就前往川普位於佛州的海湖莊園觀看選舉結果，且過去一周都待在那裡，並與川普坐在一起參加許多敏感對話，包含川普與烏克蘭總統澤倫斯基的電話會議、與共和黨眾議員的會議以及人事決定等。馬斯克在川普當選後成為最大受益者，特斯拉股價上漲逾15%，遠超出標普500指數的增幅，隨著他成為「政府效率部」的共同主管，顯示馬斯克正逐漸增強其在川普政府中的影響力，但知情人士稱馬斯克如今看起來似乎更像在推進自己的議程，而不是專注於川普的議程，而長遠下來看這只會損害他的地位。